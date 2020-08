„Wir wollen mit euch aktiv werden – und zwar online. So müssen wir in diesem Jahr wenigstens nicht auf unseren traditionellen Lauf verzichten“, teilen Alina Knipping , Corinna Grünewald, Markus Fröchte und Simon Beckmann mit. Die vier jungen Erwachsenen bilden ab sofort das neue Organisationsteam für die beliebte Laufveranstaltung und treten damit in die großen Fußstapfen von Uwe Buchta, Werner Holm und Ralf Grünewald, die den Wälster-Lauf seinerzeit ins Leben gerufen und seitdem als Dreiergespann mit der Unterstützung zahlreicher Helfer organisiert und umgesetzt haben.

Strecke über fünf oder zehn Kilometer muss getrackt werden

Das neue Orga-Team des Wälster-Laufs besteht aus (von links) Simon Beckmann, Corinna Grünewald, Alina Knipping und Markus Fröchte. Foto: Fortuna Walstedde

„Wir freuen uns schon jetzt auf unseren ersten richtigen Wälster Lauf, der hoffentlich – wenn es die Situation dann zulässt – am 29. Mai 2021 über die Bühne gehen darf“, so die vier Fortunen. „Bis es so weit ist, haben wir für alle interessierten Läufer und Walker aber einen Digital-Lauf auf die Beine gestellt – den Jubiläums-Wälster Lauf 2020.“

Dieser findet vom Freitag, 28. August, bis einschließlich Sonntag, 6. September, statt. Mitmachen kann jeder. Wichtig ist nur, dass die absolvierte Strecke über fünf oder zehn Kilometer mit dem Smartphone getrackt werde. „Diese Aktivität muss im Anschluss per E-Mail an waelster.lauf@gmx.de an uns geschickt werden“, erläutert das Orga-Team. „Die zurückgelegte Strecke und Zeit müssen dabei gut zu erkennen sein. Die Teilnehmer sollten ebenfalls ihren Vor- und Nachnamen mit in die Mail schreiben“, ergänzen die Veranstalter. „Fotos vom Laufen oder Walken, die wir über Social Media veröffentlichen würden, dürfen auch immer gerne mitgesendet werden.“

Auch eine Verlosung lockt zur Teilnahme

Als kleiner Anreiz, um in die Laufschuhe zu schlüpfen und digitale Runden zu drehen, findet zudem unter allen Teilnehmern eine kleine Verlosung statt. „Mitmachen lohnt sich also“, sagen Knipping, Grünewald, Fröchte und Beckmann mit einem Augenzwinkern. „Unter dem bewährten Motto ‚Dabei sein ist alles‘ freuen wir uns über eine rege Teilnahme und sind gespannt auf die Resultate.“