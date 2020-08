Von wegen der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Drei Klassen Unterschied sind dann eben doch ein bisschen viel. Regionalligist Rot-Weiß Ahlen hatte jedenfalls mit dem Nachbarn aus der Landesliga , der Spielvereinigung Beckum, allenfalls ein paar Minuten Mühe. Und dann waren die Weichen eben doch früh gestellt. 5:0 (3:0) gewannen die Gastgeber am Mittwochabend das Kreispokal-Finale und sicherten sich damit den ersten Titel unter dem neuen Trainer Björn Mehnert.

Das war ohne Zweifel verdient, ging auch in der Höhe so in Ordnung. Nur für Fußball-Romantiker, die vielleicht auf einen frecheren Auftritt des Underdogs gehofft hatten, war es eben nichts. Schon zur Pause war die Partie beim Stand von 3:0 zu Gunsten der Ahlener entschieden.

Etwas mehr als eine Viertelstunde hatten die Beckumer den zu Beginn noch etwas arg zaghaften Angriffsversuchen der Hausherren widerstanden. Dann aber leistete sich Daniel Artemiuk den vorentscheidenden Fehler, stoppte Romario Wiesweg mit einem Foul im eigenen Sechzehner. Den fälligen Strafstoß setzte Timon Schmitz humorlos zum 1:0 (18.) in die Maschen. Sieben Minuten später hatte Schmitz bereits die Vorentscheidung auf dem Fuß, als er allein auf weiter Flur auf Beckums Schlussmann Christos Tarambuskas zulief und verzog.

Der neue Mann im RWA-Kader, Paolo Maiella, machte es vier Minuten später besser und schob eine Flanke von Max Wilschrey aus nächster Nähe ins Tor (29.). Und nur eine Minute später war Schmitz dann zum zweiten Mal erfolgreich. Mit dem 3:0 ging es auch in die Pause.

Viel zu holen war auch danach nicht mehr für die SpVG Beckum, die zuvor erst in der 41. Minute zu ihrer ersten Ecke gekommen waren und deutlich unterlegen blieben.

Der eingewechselte Luca Steinfeldt besorgte das 4:0 bereits kurz nach Wiederanpfiff (52.) und zehn Zeigerumdrehungen später trug sich auch Maielle mit seinem Treffer zum 5:0 zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein.

RWA: Schipmann - Nieddu, Höveler, Lindner, Eickhoff - Hoffmann (46. Altun), Schmitz - Wiesweg, Maiella, Mai - Wilschrey (46. Steinfeldt).