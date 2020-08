Die erste Woche der Bundeschampionate von Mittwoch bis Sonntag in Warendorf zeigte, dass die Entscheidung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ( FN ), Deutschlands wichtigste Veranstaltung für junge Pferde trotz der Corona-Problematik durchzuführen, absolut richtig war. Bei den Spring- und Geländepferden sah man zahlreiche sehr gute Vorstellungen. Lediglich die sechsjährigen Geländepferde mochten quantitativ wie qualitativ nicht wirklich überzeugen.

Überragender Reiter der Veranstaltung war bislang der gebürtige Warendorfer Christian Kukuk . Der langjährige Bereiter im Stall von Ludger Beerbaum hätte es beinahe geschafft, gleich zwei Bundeschampions zu stellen. Im Finale der fünfjährigen Springpferde lieferte er mit dem Oldenburger Chaman-Sohn Charly zwei Runden ab, die mit 9,1 und 9,3 bewertet wurden und zum deutlichen Sieg in dieser Klasse reichten. Auch bei den sechsjährigen Springpferden hatte Kukuk im abschließenden Stechen den Sieg mit dem westfälischen Hengst Zineday mit einer Nullrunde in 38,15 Sekunden in der Hand. Hier jagte ihm jedoch der Niederländer Bart van der Maart mit dem Holsteiner Lyianair mit einer ebenfalls fehlerfreien Runde in 37,25 Sekunden den Sieg ab. Auch im Finale der siebenjährigen Springpferde am Samstagnachmittag war Kukuk vertreten. Mit dem Westfalen Constantin belegte er Platz sieben. Der Sieg in dieser Prüfung ging an den Oldenburger Melaro unter dem Schockemöhle-Bereiter Patrick Stühlmeyer (Steinfeld). Den Sieg bei den fünfjährigen Spring-Ponys holten sich am frühen Sonntagmorgen der Westfale Little Star und Madita Bruhn (Leck). Bei den sechsjährigen Springponys dominierten Johanna Beckmann (Brunsbüttel) und ihr Holsteiner Mescal.

Die fünf- und sechsjährigen Geländeponys, die am Sonntag in der Finalprüfung eine seit Jahren nicht so gut gesehene Prüfung ablieferten, sahen mit Namib W WE und Hannah Weinkopf (Helmstedt) ein Siegerpaar, das bereits im vergangenen Jahr den Championats-Titel errungen hatte. Die Klasse der fünfjährigen Geländepferde sicherte sich ein Paar, das sozusagen über den zweiten Bildungsweg ins Finale gelangt war. Nachdem Dark Gambler und Antonia von Baath sich erst über den Sieg im kleinen Finale qualifizieren konnten, zeigten sie am Sonntagmorgen ihre Klasse und holten sich mit einer glatten 9,0 den Sieg. Das Championat der sechsjährigen Geländepferde ging an die Holsteiner Stute Camisa Negra unter Pia Münker (Wachtberg).