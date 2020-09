Offiziell ist die Saison nun für Rot-Weiß Ahlen eröffnet. Vor dem 4:1-Sieg im Test gegen den VfB Oldenburg gab es am Samstag ein kleines, aber feines Rahmenprogramm am Wersestadion, mit dem der Start in die neue Spielzeit gefeiert wurde. Dabei stellten sich unter anderem die Spieler in Interviews vor. Tags darauf folgte noch ein 1:0-Sieg beim ASC Dortmund. Im ersten Test erzielten Neuzugang Paolo Maiella (3) und Enes Güney die Tore, im zweiten war Timon Schmitz erfolgreich. Anschließend sprach Trainer Björn Mehnert im Interview über. . .

. . . die beiden letzten Auftritte vor dem Liga-Start in Wuppertal: „Die zwei Siege sind zum Abschluss natürlich gut für das Selbstbewusstsein, wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Saison. Im Laufe der Vorbereitung haben wir uns stetig gesteigert, auch jetzt noch mal.“

. . . die Kandidaten für eine Verpflichtung, die am Wochenende noch einmal getestet wurden. Zum Einsatz kamen Ilias Anan, Mohamed El-Bouazzati, Matthias Tietz und Torwart Rafael Hester: „Sie haben es alle gut gemacht. Man hat gesehen, dass sie die Qualität und den Konkurrenzkampf erhöhen würden. Unser Manager Joachim Krug muss in der kommenden Woche jetzt noch die Details klären.“

. . . seine bisherigen Eindrücke bei und mit RW Ahlen : „Es macht unheimlich Spaß. Die Jungs aus der Mannschaft haben mich mit offenen Armen und Ohren empfangen. Das Team ist unheimlich wissbegierig und arbeitswillig. Auch wenn die Situation aufgrund der Coronapandemie für den Verein nicht einfach ist, merkt man, dass die Fans nach der Regionalliga gelechzt haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir – soweit es möglich ist – auch in den Spielen gut unterstützt werden. Wichtig wird aber auch sein, dass alle gemeinsam mit Rückschlägen umzugehen wissen. Denn die wird es geben.“

. . . das Programm der letzten Trainingswoche vor dem Auftakt am kommenden Samstag:„Ich habe der Mannschaft jetzt noch einmal bis Mittwoch freigegeben. Die Spieler sollen noch etwas runterkommen, den Kopf freibekommen, aber auch Spannung aufbauen. Am Mittwoch treffen wir uns wieder und dann bereiten wir uns in den letzten drei Einheiten gezielt auf das Spiel beim Wuppertaler SV vor.“