Die drei Richter Wolfgang Egbers , Peter Olsson und Jürgen Uthoff hatten am Mittwoch auf dem Reitpferdeplatz in der Finalqualifikation der vierjährigen Reitpferde in der Klasse der Stuten und Wallache keine leichte Aufgabe. Denn es gab anders als bei den sechsjährigen Dressurpferden keine klar dominierenden Spitzenvierbeiner.

Dennoch dürfte ihre Rangierung die richtigen Pferde ins Finale befördert haben. Mit der Gesamtnote von 8,6 ging der Sieg an die von Ann-Christin Wienkamp vorgestellte westfälische Stute Deflorina S aus der Zucht von August-Wilhelm Schmale aus dem ostwestfälischen Espelkamp. Die Don Juan-de-Hus-Tochter hatte bereits Anfang August Platz drei im Westfalen-Championat in Münster-Handorf belegt. In den Gangarten Trab, Galopp und Schritt sowie im Gebäude gab es eine 8,5 und für den Ausbildungsgrad vergaben die Richter sogar eine 9,0.

Wie knapp die Entscheidungen waren, zeigt auch der Umstand, dass mit der Gesamtnote von 8,5 gleich zwei Paare gemeinsam auf Platz zwei folgten. Das waren die Oldenburger Sir-Donnerhall I-Tochter Casey mit Hermann Gerdes im Sattel sowie der Hannoveraner Tomahawk-Sohn Tom Jones unter Nicole Vater. Über Platz vier durfte sich die langjährige Bundeschampionats-Reiterin Sandra Kötter mit dem Oldenburger Benicio-Sohn Brighton freuen. Gleich drei Paare belegten mit der Gesamtnote von 8,2 den fünften Platz.

Keine Überraschung wäre es, wenn sich die Reihenfolge im Finale am Samstagnachmittag noch einmal deutlich verändern würde, zumal hier auch im abschließenden Teil B die Fremdreiter ein gehöriges Wörtchen in der Notenfindung mitzusprechen haben.