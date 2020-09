Die zweite Woche der Bundeschampionate in Warendorf sah am Mittwoch mit der Finalqualifikation der vierjährigen Reitpferde in der Klasse der Stuten und Wallache sowie der Finalqualifikation der sechsjährigen Dressurpferde die beiden ersten Prüfungen der bis Sonntag dauernden Veranstaltung. Dabei entwickelte sich gerade die Prüfung der Sechsjährigen zum spannenden Duell zweier großartiger Hengste.

Pünktlich begab sich das erste der insgesamt 49 Starterpaare bei den Dressurpferden ins Viereck. Und das sah eine gelungene Premiere. Denn im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen mussten die Reiter ihre Prüfung nicht wie gewohnt auf dem Dressurplatz des Deutschen Olympia-Komitees für Reiterei (DOKR), sondern auf dem Springplatz auf der Burandt-Wiese austragen. Dabei wurde aus der Not eine Tugend. Denn der große Platz, coronabedingt ohne Tribünen und Zuschauer, bot den jungen Pferden eine deutlich ruhigere und entspanntere Atmosphäre. Umweltbedingte Reaktionen der Vierbeiner, wie sie auf dem alten Platz in den vergangenen Jahren immer wieder zu beobachten waren, kamen diesmal nicht vor.

Drei Mal die Note 9,5

Einen sportlichen Höhepunkt setzte der Hengst Secret mit seiner Reiterin, der Schwedin Jessica Lynn Thomas . Der Sezuan-Sohn, der sich 2019 im niederländischen Ermelo den Titel des Vize-Weltmeisters der fünfjährigen Dressurpferde sicherte, lieferte ein beeindruckende Vorstellung ab. Für Trab und Galopp sowie den Gesamteindruck vergaben die Richter nicht weniger als drei Mal die Note 9,5. Für die Durchlässigkeit gab es eine glatte 9,0 und der Schritt wurde mit einer 8,5 benotet. Endnote: 9,2.

Als vorletztes Starterpaar traten Eva Möller und der Vorjahres-Bundeschampion der Fünfjährigen, Valverde, an. Zwar gab es für den westfälischen Vitalis-Sohn auch drei Neunen und im Gesamteindruck eine 9,5, aber mit einer 8,0 im Schritt hieß das Ergebnis 9,0. So siegte Secret in der ersten Abteilung vor Greta Heemsoth mit Anthrazit (8,8) und Eva Möller mit Cathy OLD (8,4) als Dritte. Möller durfte sich mit Valverde über den Sieg in der zweiten Abteilung freuen. Die Plätze zwei und drei gingen an Anna-Sophie Fiebelkorn mit Don Mateo (8,5) und Beatrice Buchwald mit Estero sowie Yvonne Kläne mit Eyleen (beide 8,3).