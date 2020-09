Kein Geheimnis: RW Essen ist Mehnerts Favorit

Glaubt man den Cheftrainern und der Cheftrainerin der 21 Fußball-Regionalligisten in der Staffel West, dann gibt es nur einen Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga: RW Essen. Unter den Verantwortlichen an der Seitenlinie hat tatsächlich keiner den Verein nicht auf dem Zettel als einen der ersten drei Clubs, die dafür in Frage kommen.

Das gilt auch für Björn Mehnert . „Es ist ja kein Geheimnis: Essen ist Favorit“, sagt der neue Trainer von RW Ahlen ganz klar. „RWE hat alle Stammspieler gehalten und mit Simon Engelmann einen überragenden Stürmer verpflichtet“, weiß er. „Ich rechne dennoch nicht mit einem Alleingang. Bei Borussia Dortmund und Fortuna Köln kenne und schätze ich die Trainer sehr. Die können es auch werden“, so Mehnert.

Dreikampf vorausgesagt

Mit dem vorausgesagten Dreikampf befindet er sich in guter Gesellschaft. Denn auch bei seinen Kollegen werden Borussia Dortmunds U23 und Fortuna Köln als heißeste Aufstiegsanwärter neben Essen gehandelt. Ein Geheimfavorit fehlt aber anscheinend auf jedem Zettel, wie Mehnert scherzhaft moniert: „Wieee? Hat etwa keiner Rot-Weiß Ahlen genannt?“, schallt es lachend ins Telefon. Der Klassenerhalt, der würde dem Aufsteiger einstweilen schon genügen in einer Liga mit Profiteams.

Verstärkungen

RW Essen hat Neidhart vom Drittligisten SV Meppen losgeeist und zudem mit dem ehemaligen Ahlener Felix Backszat sowie Simon Engelmann (beide SV Rödinghausen) zwei Topakteure der Spielklasse geholt. An Backszat hatte auch der SC Preußen Interesse. Engelmann ist zudem eine Art Tormaschine der vierten Liga. In 229 Regionalliga-Partien traf er 113 Mal, in den letzten beiden Spielzeiten wurden allein 45 Tore für ihn gezählt. Mit Dennis Grote spielt nicht nur ein Ex-Preuße in Essen, sondern auch ein Spieler mit jeder Menge Erfahrung in den Profiligen. Borussia Dortmund 2 hat Rödinghausens Erfolgscoach Enrico Maaßen verpflichtet und Spieler mit Qualität wie Niklas Dams (SV Wehen Wiesbaden) oder Lennard Maloney (Union Berlin) geholt. Fortuna Köln und RW Oberhausen scheinen ebenfalls bereit, ganz oben mitzuspielen.

Tradition

Alemannia Aachen, Preußen Münster, Fortuna Köln und Wuppertaler SV – das hört sich schon stark nach der legendären Oberliga West der 50er-Jahre an. Auf zwei der großen Namen – Wuppertal und Aachen – treffen die Ahlener gleich an den ersten beiden Spieltagen.

Zweitvertretungen

Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 mischen mit und sind mehr oder weniger die Wundertüten der Liga.

Nachbarschaft

RW Ahlen, SF Lotte und Preußen Münster haben jeweils kurze Anreisen zueinander. In Ahlen wird natürlich besonders auf den Vergleich mit den Preußen hingefiebert. Erstmals seit Langem spielen beide Teams wieder gegeneinander. In Lotte führt mit Imke Wübbenhorst die einzige Frau Regie an der Seitenlinie. Leistungsträger wie Kevin Freiberger (Chemnitz), Jereon al-Hazaimeh (Meppen) und Alexander Langlitz (Münster) haben die Sportfreunde zwar verlassen. Neuer Hoffnungsträger ist aber Rechtsverteidiger Dimitrios Ioannidis, der vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ausgeliehen wurde.

Mammutsaison

Jede Mannschaft muss 40 Spiele bestreiten. Hinzu kämen bis zu sechs im Westfalenpokal. Es wird für viele Teams wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen werden, wie sie mit der Dauerbelastung umgehen. „Es wird nicht ganz ohne Verletzungen gehen“, befürchtet Björn Mehnert.

Corona