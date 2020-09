Mittelfeld im schlechtesten, vielleicht den Kampf um den Aufstieg im besten Falle soll es werden. „Wir haben Spieler bekommen, die wir sonst nicht hätten verpflichten können.“

Ein Titel, wenn auch nicht der glänzendste, aber ein ganz wichtiger, haben sie ganz oben auf der Liste: den der neuen A2-Mannschaft. Die startet mit Trainer Arndt Kempel in der Kreisliga mit Blick zum Aufstieg und hat einen Großteil der letztjährigen B-Jugendlichen am Ort gehalten. „Ein Aufstieg ist sicher kein Selbstläufer“, räumt Stroemer ein. Wichtiger ist, dass man endlich ein Bindeglied mehr zwischen Jugend und Senioren vorzeigen kann.

A-Jugend

Am Wochenende startet die Saison, und die erste Duftmarke daheim setzt gleich die A-Jugend-Westfalenliga. Am Sonntag um 11 Uhr kommt der FC Eintracht Rheine an die Werse. „Die Konkurrenz ist schwer einzuschätzen“, sagt Trainer Orhan Özkara , der Rheine als robust einschätzt, aber fußballerisch nicht so stark. „Wir haben uns punktuell verstärkt und jetzt in der Breite mehr Qualität.“ Das hat böse auch die Beckumer SV spüren müssen – der Landesligist ging im letzten Test gegen die A-Junioren mit 2:6 unter. „Gut durchgesetzt gegen die Senioren, nur mehr Tore hätten fallen müssen“, urteilt Özkara, der betont: „Wir wollen nicht wieder Vierter werden.“

D-Jugend und B2-Junioren

Das gilt sicher auch für die Kleineren: Die Bezirksliga-D-Jugend von Bilal Topcu habe sehr intensiv geschult und die meisten Trainingszeiten von allen gebucht, ist Stroemer aufgefallen. Ob das was geholfen hat, zeigt sich erstmals am Samstag um 13.30 Uhr in Brünninghausen. Die B 2-Junioren starten mit dem großen Heimderby am Sonntag (12.45 Uhr) gegen die Beckumer SV in die Bezirksliga . „Die Vorbereitung war sehr positiv“, lobt Stroemer auch Trainer Thomas Holdack. „Wir hoffen sehr, dass diese Mannschaft sich im Mittelfeld etablieren kann.“

B1-Jugend

Bei der B 1-Jugend RW Ahlens herrscht dagegen fast schon Aufbruchstimmung. Sehr früh in die Vorbereitung gestartet, scharrt der Landesligist nun mit den Fußballstiefeln. „Wir sind so froh, das es endlich losgeht“, seufzt Trainer Christopher Nilius, der ordentlich Arbeit zu bewältigen hatte. „Ich musste den ganzen Kader umkrempeln.“ 13 neue Spieler hatte er zu integrieren, aber – eine gute Nachricht – der Grundstock der U16 ist trotzdem gehalten worden. Damit muss doch was möglich sein? „Das Niveau der Landesliga ist dieses Mal gar nicht einzuschätzen“, sagt der Trainer. „Ich weiß nur, dass einige Teams sehr stark sein werden.“ Wenn man mit denen mithalten könne, dann sei er zufrieden.

Am Sonntag um 11 Uhr kann er in Wiedenbrück ja schon mal anfangen. „Wer nicht nur unsere Erste sehen kann oder will, ist willkommen“, wirbt Nilius lächelnd für die Heimspiele seiner Jungs. „Wir haben Kapazitäten für bestimmt 300 Zuschauer.“

C-Jugend

Na ja, auf so viele wird die C-Jugend in der Bezirksliga wohl auch nicht kommen. Aber Trainer Volker Heyn bietet immerhin Ambitionen. Am Samstag (15 Uhr) kann man bei Borussia Dröschede schon mal vorfühlen, wohin der Weg in der Saison führen könnte.