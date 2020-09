Der Aperitif steht schon bereit

Mit Männern, die gerne ihr eigenes Süppchen kochen, sollte man eigentlich vorsichtig sein. Im Fall von Björn Mehnert muss man sich deswegen aber wohl keine Sorgen machen. Denn der steht gerade tatsächlich am Herd, als ihn der Anruf ereilt. Mit dem Hörer in der einen und – mutmaßlich – dem Kochlöffel in der anderen Hand parliert der RWA-Trainer gut gelaunt über den nahenden Saisonstart, die Favoriten in der Liga und den Konkurrenzkampf im eigenen Team. „Kein Problem. Das mach ich eben im Multitasking“, sagt Mehnert lachend. Und man hat wirklich nicht den Eindruck, dass ihm durch die Doppelbelastung etwas anbrennt.

Belastungssteuerung wird das große Thema der Saison

Apropos Doppelbelastung: Die könnte im Laufe einer langen Saison noch für den einen oder anderen fiesen Beigeschmack sorgen. 40 Spiele in der Regionalliga warten auf die Ahlener, weitere im Pokal. „Also fast nur englische Wochen. Die Belastung zu steuern, wird die große Herausforderung für die Trainer“, glaubt auch Mehnert. „Ich befürchte, es wird nicht ganz ohne Verletzungen abgehen.“

RWA hat breiten Kader und bemüht sich um weitere Spieler

Zum Glück hat der Neue an der Seitenlinie zum Saisonstart beim Wuppertaler SV (Samstag, 14 Uhr) fast die freie Auswahl. Die Vorratskammer – um im Bild zu bleiben – ist mit rund 26 offiziellen Spielern ordentlich bestückt. An den letzten Zutaten – beispielsweise durch Verpflichtungen von Torwart Rafael Hester oder Matthias Tietz, Mohamed El Bouazzatti und Koray Kacinoglu – wird und wurde bis zuletzt noch eifrig geschnibbelt. Und auch in der Vorbereitung ist der Kader nicht allzu sehr ausgedünnt worden. Zwar hat sich der aus der A-Jugend aufgerückte Leon Benning leider einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt somit längerfristig aus. Bei Mike Pihl und Adrian Cieslak scheinen die Faser(an)risse dagegen eher leichterer Natur zu sein. Der Rest ist fit und bereit.

Großer Konkurrenzkampf um die Startplätze

Das heißt aber auch: In den ersten Spielen wird es ein ziemliches Hauen und Stechen um die raren Startplätze geben. Chefkoch Mehnert schmeckt das durchaus: „Der Konkurrenzkampf ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jede Position ist doppelt besetzt. Es gilt, daraus jeweils das beste Team zusammenzustellen, nicht die besten Einzelspieler auszusuchen.“ Ganz wie in der Küche eben.

Nach dem Motto „Viele Köche verderben den Brei“ will er sich bei der Menüzusammenstellung nicht auf Diskussionen einlassen. „Es wird natürlich auch mal harte Entscheidungen geben. Das muss dann jeder akzeptieren. Im Saisonverlauf wird aber jeder Spieler wichtig werden“, prophezeit er.

Physis wird wichtig werden

Und was will der Coach für einen Fußball kredenzen? Am liebsten natürlich Feinkost, ist ja klar. Zur Not muss es aber wohl auch mal mit der groben Kelle gehen. „Wir müssen kompakt auftreten, je nach Gegner mal höher, mal tiefer“, sagt Mehnert. „Vor allem aber wird die Physis wichtig, die Athletik.“

Wuppertaler SV ist gleich ein guter Prüfstein

Der erste Schritt zum angestrebten Klassenerhalt, sozusagen der Aperitif, ist nun das Auswärtsspiel gegen Wuppertal. Hunger auf mehr soll die erste Partie der Saison machen. Gerne auch schon ein paar Pfunde in Form von Punkten liefern. Favorit ist laut Mehnert aber trotz der zwischenzeitlichen Insolvenz des Vereins immer noch der Gastgeber. Schließlich holte sich der WSV mit den Verpflichtungen von Kevin Rodrigues Pires (Preußen Münster), Tim Wendel (SF Lotte) und Jonas Erwig-Drüppel (RW Essen) ordentlich höherklassige Erfahrung hinzu.

Nur der Klassenerhalt zählt für Rot-Weiß Ahlen

Eine solche wird den Ahlenern in der Regionalliga wohl noch öfter begegnen. Doch davon will sich Mehnert nicht die Suppe versalzen lassen. „Wir messen uns mit Profimannschaften, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Fußball zu spielen. Wenn wir gegen die – von mir aus auch erst am 42. Spieltag – den Klassenerhalt schaffen, wäre das ein riesen Erfolg“, findet er. Ein gutes Gericht braucht eben seine Zeit.