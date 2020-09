Die pure Freude, weil es wieder losgeht

Die Ahlener Mannschaften im Überblick:

Westfalia Vorhelm

Da kam der Pokal wohl genau zur rechten Zeit. Mit der gezeigten Leistung beim 2:3 verlorenen Test gegen die SG Sendenhorst konnte Dennis Averhage nicht zufrieden sein. Mit der Leistung beim 3:2 gewonnenen Pokalspiel gegen Ligakonkurrent ASK Ahlen war er es dagegen sehr. „Wir haben uns richtig Selbstvertrauen geholt, waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben völlig zurecht gewonnen“, reklamierte er für seine Mannschaft.

Davin Wöstmann (21.) und Dominik Bergedieck (28.) hatten seine Elf auswärts in Führung gebracht, Marius Christel (40.) kurz vor der Pause den Anschlusstreffer erzielt. Erneut Wöstmann für die Westfalia (66.) und Alper Yildirim (68.) für ASK sorgten für einen torreichen Abend.

1. Runde Kreispokal: ASK Ahlen - Westfalia Vorhelm

„Jetzt bin ich ganz zuversichtlich. Wir haben sehr viel Positives aus dem Pokalspiel mitgenommen“, sagt Dennis Averhage. Der hat einen ganzen Schwarm ehemaliger A-Jugend-Spieler dazubekommen und ist von denen schwer begeistert. Aus dem eigenen Verein kommen Luca Flenner, Leon Schwotzer und Joel Wahner (verletzt), aus Beckum Ole Ziemer und mit Marcel Starkmann von Aramäer noch ein Senior, der ebenfalls voll zu überzeugen wusste.

„Wir wollten den Kader verbreitern und haben das geschafft“, sagt Averhage. „Vielleicht schaffen wir es so besser, die Endphase der Saison durchzuziehen.“ Zuletzt habe sich seine Mannschaft zu oft unter Wert verkauft. Das müsse sich ändern, auch um die Vorhelmer Zuschauer vielleicht wieder etwas zu verwöhnen und zahlreich anzulocken.

Am Sonntag hat seine Mannschaft Heimrecht. Der Gegner: wieder ASK.

Vorwärts Ahlen

Im Pokal ist Vorwärts Ahlen bereits seit Dienstagabend raus. Gegen den Bezirksligisten BW Sünninghausen startete die Glöden-Elf erst eine Aufholjagd von 0:2 auf 2:2 und ließ sich dann in der Nachspielzeit doch noch die Butter vom Brot nehmen, weil sie noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren agierte.

Doch damit kann Oliver Glöden ganz gut umgehen. Seiner runderneuerten, jungen Truppe fehle eben eindeutig noch die Erfahrung. „Trotzdem bin ich jetzt optimistisch. Wir haben gegen einen Bezirksligisten eine sehr gute Partie abgeliefert und uns zurückgekämpft“, so der Trainer.

Was das für die Saison heißt? Schwer zu sagen. Denn Vorwärts steckt mitten im Generationenwechsel. Ganze zwölf Spieler der „alten“ Garde, die die vergangenen Jahre prägte, haben aufgehört oder sich neue Herausforderungen gesucht. Namen wie Christian Splett, Björn Weber, Fabrizio Nieddu und Kevin Ortmann sind darunter, die am Lindensportplatz ungefähr so geläufig sind wie die des Weltmeisters 2014.

Als Ersatz kam ebenfalls viel Qualität und Potenzial. Mit überwiegend 21 bis 23 Jahre alten Akteuren steckt aber vor allem aber viel Überraschungspotenzial in beide Richtungen im Team. Ähnliches lässt sich über den ersten Gast SuS Ennigerloh sagen. Die Mannschaft wurde von Trainer Martin Hanskötter neu zusammengestellt.

ASK Ahlen

Im Pokal ist ASK nach der 2:3-Niederlage gegen Vorhelm (siehe Bericht) raus. Serkan Aldemir war dennoch sehr zufrieden. „Es war ein super Spiel“, fand er. Dass ASK sich nun ganz auf die Liga konzentrieren kann, dürfte die Konkurrenz nur bedingt freuen. Denn nicht nur Vorhelms Coach Dennis Averhage sieht ASK als einen der Topfavoriten in der Meisterschaft an.

Dafür spricht auch, dass Aldemir im Pokal nicht unbedingt die erste Elf aufbot. „Am Sonntag wird eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz stehen“, sagte er und bestätigte damit Averhage, der genau das gemutmaßt hatte. Wer in der Neuauflage des Duells am Sonntag – dieses Mal in Vorhelm – die Nase vorn hat, ist also nicht ausgemacht.

Ahlener SG

Ein 0:6 unmittelbar vor Saisonstart könnte einem die Stimmung verderben. Kemal Gemec, Trainer des Aufsteigers Ahlener SG, steckt die Pokalklatsche gegen TuS Wadersloh aber locker weg. „Das war ein guter Test, der uns unsere Fehler aufgezeigt hat. Und es haben noch sehr viele Spieler gefehlt“, sagt er. Selbst seinen Humor hat er nicht verloren. „Ich schätze, bei Wadersloh ist der Kleinste zwei Meter groß“, witzelt er. Fünf von sechs Gegentreffern fingen sich die Ahlener dann auch nach Standards.

Am Sonntag im Derby gegen Aramäer soll vieles besser werden, wenngleich mit Yannic Bertram und Pascal Güttler beide Innenverteidiger fehlen. „Ich will nicht von Schwächung sprechen. Die, die auf dem Platz sind, müssen es richten“, so Gemec.

Die Euphorie bei der ASG sei nach dem Wiederaufstieg jedenfalls sehr hoch, hat der Trainer festgestellt. „Wir sind sehr froh, wieder in der A-Liga zu sein. Da gehört die ASG auch mindestens hin“, findet er. Von Hamm-Uentrop ist Niklas Lakomy zurückgekehrt. Yusuf Güney kommt von ASK. Bei Aramäer Ahlen erwartet Gemec noch keinen besonders guten Fußball, „nur“ die drei Punkte. „Jeder muss zeigen, dass er so heiß auf die Saison ist wie ich es bin.“

Aramäer Ahlen

Aramäer Ahlen ist in der ersten Runde des Kreispokals an SuS Enniger gescheitert. Die Entscheidung zum 7:6 (n.E.) fiel erst vom Punkt. Zuvor hatte es einen guten Schlagabtausch mit einer heißen Schlussphase gegeben. Jan-Frederic Kielhorn besorgte in der 80. Minute die Führung für Enniger, Paul Thomsen glich umgehend aus. Wiederum nur drei Minuten später das 2:1 für SuS, ehe Dennis Jeball die ASG noch in die Verlängerung brachte (90.). Im Elfmeterschießen setzten sich die Hausherren durch. Am Sonntag haben dann die Aramäer ihrerseits Heimrecht gegen die aufgestiegene Ahlener SG. Das Derby gleich am ersten Spieltag verspricht Spannung. Sonntag, 15 Uhr