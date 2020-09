Aufreger-Tor entscheidet – RW Ahlen unterliegt Wuppertaler SV

Es lief die 70. Minute im Wuppertaler Stadion am Zoo, als Schipmann aus dem Tor eilte, um in das Laufduell zwischen seinem Verteidiger Bennet Eickhoff und Wuppertals Yannick Geisler einzugreifen. Der Keeper schmiss sich also dazwischen und muss einen Schlag abbekommen haben. Von wem genau, war nicht zu sehen. Schipmann aber blieb bewusstlos liegen, musste ausgewechselt und mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. Schiedsrichter Luca Marx aber ließ laufen und nach zwei, drei Pässen bugsierte schließlich Beyhan Ametov den Ball zum entscheidenden 1:0 ins verwaiste Tor.

Gegentor fällt ausgerechnet in starker Ahlener Phase

Aufreger in Wuppertal - Rot-Weiß Ahlen unterliegt 0:1 1/32 Wuppertaler SV - Rot-Weiß Ahlen Fußball Regionalliga West Saison 2020/2021 Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Das danach mächtig Alarm auf und neben dem Feld war, kann man sich vorstellen. Ahlens Coach Björn Mehnert fasste es nach dem Spiel geradezu nüchtern zusammen: „Wenn unser Torwart bewusstlos am Boden liegt – und der Linienrichter hat das gesehen und signalisiert –, dann erwarte ich einfach, dass das Spiel unterbrochen wird. Das war für uns natürlich sehr unglücklich.“

Damit meinte der RWA-Trainer nicht nur die Situation an sich, sondern auch den Zeitpunkt. Denn er hatte in der zweiten Hälfte registriert, dass seine Mannschaft zunehmend besser ins Spiel fand, vielleicht sogar begann, gegen müder werdende Wuppertaler Vorteile zu ziehen. Genau in diese Phase platzte das Gegentor.

Vor der Pause: Je ein nicht gegebener Treffer

Hälfte eins sah er dagegen sogar kritischer als mancher Beobachter. „Ich fand, da haben wir schon Lehrgeld bezahlt. Wir waren sehr nervös, hatten zu großen Respekt. Die Jungs mussten wohl erstmal in der Liga ankommen. Wuppertal war da besser und hatte auch die besseren Chancen“, so Mehnert.

Sein Team aber ließ den Ball das erste Mal im Tor zappeln. Halb im Fallen, halb im Liegen hatte Neuzugang Paolo Maiella das Spielgerät mit der ersten Ahlener Chance (20.) über die Linie gedrückt, wurde aber wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Wuppertal war zunächst mit einem Freistoß von Kevin Rodrigues Pires brandgefährlich geworden. Schipmann fischte den Versuch noch gerade so aus dem linken Torwinkel (34.)

Schipmann muss mehrfach retten

Auch direkt vor der Pause war Schipmann gegen Marwin Studtrucker zur Stelle, der ihn mit einem Schlenzer prüfte. Zwei Mal hatten die Ahlener zudem Glück gehabt. In der 44. Minute hatte Wuppertals Jonas Erwig-Drüppel den Ball über die Linie gedrückt. Vor der Hereingabe soll er aber bereits kurz im Seitenaus gewesen sein. Zwei Minuten später verzog Studtrucker völlig frei.

Nach der Pause schwammen sich die Rot-Weißen wieder frei. Und auch nach dem 0:1 verzeichnete Mehnert einen „aufopferungsvollen Kampf“. „Wir müssen sicher in manchen Situationen sicher noch cleverer werden, aber wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Also alles gut, das war erst der erste Spieltag.“