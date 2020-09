Vorwärts Ahlens 5:1-Sieg ist perfekt für den Trainer

Besser kann ein Auftaktspiel für einen Trainer eigentlich nicht laufen. Mit dem 5:1-Sieg über SuS Ennigerloh haben die jungen Vorwärts-Fußballer einen Einstand nach Maß gefeiert, ordentlich was zu jubeln gehabt und sicher auch kräftig Selbstbewusstsein getankt. Trotzdem hatte Coach Oliver Glöden viel auf dem Zettel, was er kritisieren konnte.

Denn das überdeutliche Ergebnis verdeckt die Tatsache, dass die Partie auch komplett anders herum hätte laufen können. „Wir sind zunächst überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Erst Mitte der ersten Hälfte, als es bereits 0:1 stand. Da hätte es aber durchaus auch schon 0:2 oder 0:3 gegen uns stehen können“, so Glöden.

Der hatte nicht einmal besonders starke Gäste gesehen. Stattdessen machte es seine Mannschaft in der Anfangsphase einfach selbst zu schlecht. Fast schon bezeichnend dafür war, dass der Gegentreffer bereits nach drei Minuten durch ein Eigentor von Leo Maschke fiel. SuS Ennigerloh agierte in der Folge mit langen Bällen und diese einfachen Mittel brachten durchaus Gefahr für den DJK-Kasten.

Vorwärts mit deutlichem Erfolg gegen SuS Ennigerloh 1/26 2020-09-06 Vorwärts Ahlen - Ennigerloh -Kreisel- Fußball Kreisliga A Saison 2020/2021 Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

„Wenn wir uns tatsächlich noch ein, zwei Tore gefangen hätten, wäre es wohl schwer geworden“, sagte Glöden zurecht. Doch nach ein paar Minuten hatte seine Elf dann ihre Anfangssteifigkeit abgelegt und ließ in der Folge Ball und Gegner viel besser laufen. Prompt fiel der Ausgleich: Patrick Huesmann , der noch öfter in Erscheinung treten sollte, bediente Alexander Klockenbusch, und der traf zum 1:1 (29.). Damit ging es auch in die Kabinen.

Direkt nach Wiederanpfiff übernahmen die Gastgeber dann endgültig das Heft des Handelns. Patrick Huesmann brachte die Schwarz-Weißen nach Klockenbusch-Vorlage mit 2:1 in Front (46.). Nur neun Minuten später besorgte Loris Uhlenbrock das 3:1. Spätestens mit dem vierten Ahlener Treffer – erneut durch Huesmann – in der 69. Minute war die Partie entschieden. Huesmann aber legte noch zum 5:1 (75.) nach. Direkt im Anschluss hatte er sein Tagwerk verrichtet und durfte raus. Wenig später hatten auch seine Teamkollegen Feierabend und gleich noch tatsächlich was zu feiern. So ein 5:1 gibt es schließlich nicht alle Tage.

Damit bestätigte die neu formierte Vorwärts-Truppe zugleich in einem einzigen Spiel, was man jungen Teams gerne nachsagt: Dass die Leistung schnell in die eine wie in die andere Richtung kippen kann. „Der Start war gut, auch wenn mir die erste Halbzeit natürlich nicht 100-prozentig gefallen hat. Es werden noch Mannschaften kommen, die unsere Fehler vom Anfang härter bestraft hätten. Da können wir uns sowas nicht erlauben“, lobte und kritisierte Glöden zugleich. Für einen Trainer war dieses 5:1 eben der perfekte Start.

Vorwärts: Lischka, Seewald, L. Uhlenbrock, Maschke, Hahne, Klockenbusch, Kühlmann (66. Thiele), Bayindir (46. Lüdemann), N. Uhlenbrock, Huesmann (75. Kaya), Barrey.

ASK gewinnt das Topspiel bei Westfalia Vorhelm

So begeistert hört man selten einen Trainer von einem Spiel sprechen, der dieses gerade verloren hat. Aber Vorhelms Coach Dennis Averhage war trotz der 1:2-Niederlage gegen ASK Ahlen überzeugt: „Das war ein Topspiel, das seinen Namen verdient hat. Es war auf einem Niveau, das es selten in der A-Liga zu sehen gibt.“ Und, so laute zumindest seine Ansicht: „ASK war nicht unbedingt der verdiente Sieger.“

Für seine Elf reklamierte Averhage nämlich, einerseits viel Pech mit Verletzungen gehabt zu haben und andererseits viel zu viele Torchancen liegengelassen zu haben, darunter einen Elfmeter von Davin Wöstmann. „Machen wir die Dinger, führen wir mit 2:0 oder 3:0“, so Averhage, der aber seine Mannschaft dafür lobte, dass sie sich auch von Rückschlägen nicht habe unterkriegen lassen. Das 1:0 hatten die Vorhelmer per Elfmeter von Wöstmann (24.) erzielt. Den Ausgleich für ASK besorgte dann in der zweiten Hälfte Ercan Taymaz (62.). 16 Minuten später traf Mustaq Al Berdan (78.) zum 2:1 für die Gäste.

„In der zweiten Hälfte haben wir endlich unsere Torchancen genutzt“, befand ASK-Coach Serkan Aldemir, der seine Mannschaft nicht schlechter gesehen hatte. „Spielerisch lief es bei uns sehr gut, nur die Tore haben wir erst nicht gemacht.“

Wichtig war ihm nur, den Sieg in dem „Sechs-Punkte-Spiel“ davongetragen zu haben. „Vorhelm ist eine sehr starke Mannschaft, die oben mitspielen wird. Bei ihnen zu Hause auf dem tiefen Rasen ist es zudem immer schwer“, so Aldemir. Zum Favoriten auf die Meisterschaft will er seine Mannschaft noch nicht ausrufen. „Aber ich weiß, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben.“

RW Vellern – Germania Stromberg 0:7

Stromberg grüßt von der Spitze, Vellern dementsprechend von ganz unten. Der 7:0-Auswärtserfolg des SC war das höchste Ergebnis des ersten Spieltags in der Kreisliga A Beckum. Dennis Neufeld (26.) und Lukas Wulle (31.) spielten die Türöffner in der ersten Hälfte. Nach der Pause brachen dann endgültig alle Dämme. Niklas Spiekermann (53.), Steven David James (56.) Metehan Sahin mit einem Doppelpack (77./80.) und Michael Rüschoff (90.) sorgten für einen Kantersieg der Germania.

Aramäer Ahlen – Ahlener SG 0:5

Donnerwetter. Das ist nicht weniger als ein Ausrufezeichen für einen Aufsteiger. Mit einem so nicht zu erwartenden 5:0-Kantersieg hat sich die Ahlener SG eindrucksvoll in der Kreisliga A zurückgemeldet. Geht es nach Kemal Gemec, fiel der Erfolg noch zu niedrig aus. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon höher führen müssen“, sagte er. Das war aber auch der einzige Kritikpunkt, den der ASG-Trainer anzubringen hatte. Ansonsten habe seine Mannschaft so ziemlich alles richtig gemacht, druckvoll gespielt und das Zeichen gesetzt, das sie sich vorgenommen hatte. „Ich bin richtig stolz“, lobte Gemec. Zum 1:0 traf Yannic Bertram bereits nach zehn Minuten. Mike Julian Richter besorgte das 2:0 (36.) und 4:0 (57.). Dazwischen traf Burak Basaran (55.) und schlussendlich noch Jonas Wirz (89.). Wie gesagt: Es geht schlechter nach einem Aufstieg.

TuS Wadersloh – SC Roland 0:1

Fast wäre die Begegnung eine Nullnummer geblieben. Doch in der 90. Minute traf Christoph Drube doch noch zum 1:0-Sieg der Gäste und damit auch für das erste offizielle Ergebnis in der Kreisliga A Beckum. Die Partie war nämlich eine Stunde früher als alle anderen angepfiffen worden.

SuS Enniger – Fortuna Walstedde 4:1

wei Tore vor der Pause, zwei Tore danach – im Ergebnis macht das einen deutlichen Starterfolg von SuS Enniger. Mark Pospiech hatte die Hausherren bereits nach acht Minuten in Führung gebracht, Dennis Rinke in der 25. Minute nachgelegt. Nach dem Seitenwechsel trafen noch Lucas Baxheinrich (60.) und Joel-Dominic Grabe (70.).

Germania Lette – SpVg Beckum 2 2:4

Da haben die beiden Teams ordentlich etwas geboten fürs Eintrittsgeld. Die Zweitvertretung der Spielvereinigung Beckum hatte allerdings schon sehr deutlich geführt und machte es dann noch ein bisschen spannend. Sascha Plachetka (25.) und Michael Lade (28./37.) hatten das vermeintlich beruhigende 3:0 zur Pause herausgeholt. Marvin Bremann legte zum 4:1 (56.) nach. Zwischenzeitlich hatte Nicolai Lade (52.) mehr Elfmeter zum 1:3 getroffen. Alexander Klinnert brachte den Hausherren zehn Minuten vor dem Ende den zweiten Treffer. Für echte Gefahr kam das aber zu spät.