Die Meinungen gehen auseinander. Überwiegend glauben die Reiter und Ausbilder jedoch, habe sich die Situation nicht negativ ausgewirkt.

„Man muss da sicherlich differenzieren“, sagt Sebastian Heinze , Bundestrainer U25 Dressur. „Die Sechsjährigen, die auch im vergangenen Jahr schon erfolgreich waren, die gehen jetzt hier auf den Plätzen, als ob nichts gewesen wäre, routiniert und sicher. Bei den Fünfjährigen merkt man hier und dort schon ein paar Unterschiede. Es gibt bei den Bundeschampionaten zwar in diesem Jahr keine Zuschauer, aber auch so ist es natürlich ein Rahmen, beispielsweise mit dem Einstallen, mit dem Übernachten, den die Pferde so nicht kennen. Es ist alles etwas bunter und auffälliger als ein normales Turnier.“

In Westfalen habe man das Glück gehabt, das – im Gegensatz zu anderen Regionen und Bundesländern – frühzeitig habe Turniere reiten können. „Beispielsweise im Vergleich zu Bayern haben wir relativ zeitig wieder mit dem Turniersport anfangen dürfen“, sagt Heinze. Den größten Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren sieht er im Sichtungsweg der Pferde. „Dadurch, dass die WM erst spät im Jahr ist, sind auch die Sichtungen sehr spät. Diese Erfahrungen fehlen den Pferden tatsächlich.“ Bei den drei- und vierjährigen Pferden seien die Unterschiede vernachlässigbar. „Das war alles relativ normal“, glaubt Heinze.

Durch das diesjährige Format der Bundeschampionate und den veränderten Rahmenbedingungen sei man den Pferden in vielen Dingen sehr entgegengekommen. „Für die Pferde ist das die deutlich schönere Variante – deutlich stressfreier, mehr Ruhe, mehr Platz. Weniger Rummel.“

Unterschiede sieht Heinze gleichwohl bei den unterschiedlichen Disziplinen. „Das Viereck und die Aufgaben sind immer gleich – da haben wir im Dressursport schon Vorteile. Aber klar: Im Springen und in der Vielseitigkeit, da brauchen die Pferde schon mehr Praxis.“