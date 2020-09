Am Freitag und Samstag gab es jeweils eine, am Sonntag gleich zwei anstrengende Einheiten, die alle jeweils etwas über zwei Stunden gingen. Am Samstagabend reisten die Ahlener zudem für ein Testspiel zu den Bergischen Panthern, das sie mit 21:37 deutlich verloren.

Mehr als das Resultat interessierte ASG-Trainer Bertow das eigene Deckungsverhalten. Da sein Team künftig verstärkt die 3:2:1-Formation in ihr Repertoire aufnehmen möchte, ließ Bertow diese Variante auch gegen die Panther spielen. „Vieles hat schon gut funktioniert, wir sind schnell hinten rausgekommen. Aber man konnte auch gut sehen, wo unsere Fehler liegen. Es treten noch Abstimmungsprobleme auf“, befand Bertow.

Fordernd sei der Test aber allemal gewesen, was auch für das gesamte Trainingslager galt. „Am Sonntagabend haben sich die Jungs sicher alle gerne ins Bett gelegt“, flachste der Trainer.