Das Ergebnis passt schon mal zu den eigenen Ansprüchen. Bei der Spielweise sieht der Trainer dagegen noch Verbesserungsbedarf. Aber es wäre ja auch irgendwie komisch, wenn gleich alles klappen würde. Mit einem 5:2-Erfolg über den FC Eintracht Rheine sind die A-Junioren von Rot-Weiß Ahlen jedenfalls erfolgreich in die neue Westfalenliga-Saison gestartet. Das war nach dem Auftakt in die Partie nicht unbedingt so zu erwarten.

Denn der verlief überhaupt nicht wie geplant: Bereits nach wenigen Sekunden lag der Ball nach einem verdeckten Schuss aus etwa 25 Metern im Tor von RWA-Keeper Eric Frewel , der dabei auch nicht unbedingt gut aussah. „Wir sind quasi mit einem 0:1-Rückstand angefangen. Danach haben wir das Spiel aber kontrolliert und haben in der ersten Halbzeit drei Tore gemacht“, berichtete Ahlens Coach Orhan Özkara . Alper Lafci, Berkan Aras und Noyan Efe Bayaki hatten den frühen Rückstand bis zur Pause in eine 3:1-Führung verwandelt. Dank zweier weiterer Treffer durch Lafci und Elmar Skrijelj nach dem Seitenwechsel kam auch keine echte Spannung mehr auf.

Das nächste vermeidbare Gegentor brachte die ersten drei Punkte der Saison nicht mehr wirklich in Gefahr, dafür aber Orhan Özkara durchaus auf die Palme: „Wir haben zu einfach Tore verschenkt und uns ohne Not in Schwierigkeiten gebracht. Deshalb bin ich trotz des deutlichen Sieges insgesamt nicht zufrieden.“

Bis zum nächsten Spiel gibt es also noch einiges zu verbessern. Am kommenden Sonntag (11 Uhr) geht es für die Ahlener beim SV Rödinghausen weiter, der am vergangenen Wochenende spielfrei hatte und mit der Partie erst in die Saison startet. – RWA U19: Frewel – Muratovic, Fayad, Rama, Bayaki, Aras, Braun, Subasi, Lafci, Rzeha, Gueye.