Im Zimmer von Jan Wiese hängen zwei Glasvitrinen. Die untere enthält ein paar Lieblingsstücke wie etwa einen American Football und einen Baseball. Die obere ist Ausweis seiner sportlichen Erfolge.

Pokale, Urkunden, Medaillen und Zeitungsartikel dokumentieren die eigenen Entwicklung. Es wird zusehends enger in der Vitrine. Und jetzt steht Jan Wiese auch noch vor dem Luxusproblem, ein geeignetes Plätzchen für seine neueste Errungenschaft zu finden – die bei der Deutschen Meisterschaft in Heilbronn errungene Bronze-Medaille der männlichen Jugend U18 im Weitsprung.

Wieses Wahnsinnsserie

Beinahe wäre es sogar Silber geworden – mit seinen 6,93 Meter trennte ihn nur ein Zentimeter vom Zweitplatzierten Robin Eibner (6,94m/LG Gäu Athletics). Ganz oben auf dem Treppchen stand unangefochten Oliver Koletzko (7,46m/Wiesbadener LV).

Am Wettkampftag katapultierte sich der 16-Jährige gleich im ersten Versuch auf 6,93 Meter. Es folgten Sprünge über 6,66 Meter, 6,67 Meter, 6,59 Meter, 6,75 Meter und 6,87 Meter. „Eine Wahnsinnsserie. Ich bin unheimlich stolz auf meinen Jungen. Es war herrlich zu sehen, wie locker und souverän er in seinem Alter an den Start gegangen ist und mit wie viel Spaß er den Wettkampf durchgezogen hat“, sagte sein Vater und Trainer Mark Wiese.

Freude überwiegt

Sein Konkurrent Robin Eibner blieb zwar bei all seinen Versuchen hinter Wiese – ein richtig gelungener aber reichte, um den Ahlener noch hauchdünn zu überflügeln und auf Rang drei zu verweisen.

Oliver Koletzko hingegen war an diesem Tag nicht zu schlagen, knackte bei allen (gültigen) Versuchen locker die Sieben-Meter-Marke. Jan Wiese konnte es verschmerzen. Bei ihm überwog die Freude. „Ich bin so happy. Ein Zentimeter zu Silber ist zwar etwas ärgerlich, aber ich freue mich trotzdem riesig. Einen Riesen Dank auch an alle, die mich tagtäglich unterstützen, motivieren und trainieren, besonders an meinen Papa“, sagte Jan Wiese.

Bronze gleich bei der ersten U18-DM – das kann sich sehen lassen.