Die Ahlener SG verpasst sich zur neuen Drittliga-Saison ganz bewusst einen frischen Anstrich. „Wir sind viel, viel jünger geworden“, sagt Sascha Bertow . „Das bietet den großen Vorteil, dass wir befreiter in manche Situationen gehen können. Man merkt das Alter der Jungs auch im Training. Da wird viel Quatsch gemacht. Aber das ist auch in Ordnung, wir sind ja nicht im Knast“, sagt Bertow.

Die Stellenbeschreibung ist zutreffend

Der Trainer hat bei der Zusammenstellung des Kaders ganz bewusst auch auf das Alter des Personals geachtet. Jung und entwicklungsfähig sind zwei wesentliche Attribute, die das Fahndungsprofil der ASG enthält. Nach unter anderem diesen Kriterien hat sie in den vergangenen Wochen auch Maximilian Nowatzki (21/GWD Minden) und Dominik Spannekrebs (22/SGSH Dragons) verpflichtet.

Nun könnte Transfer Nummer drei folgen. Denn der TV Emsdetten, zu dem die Ahlener SG seit Jahren einen guten Kontakt pflegt, ist auf der Suche nach einem Drittligisten, um dort sein Talent Tim Weischer mit einem Zweitspielrecht starten zu lassen. Der 21-Jährige ist variabel im Rückraum einsetzbar und gehört zum Zweitliga-Kader des TVE. Im Bundesliga-Unterhaus erhielt der gebürtige Münsteraner in der vergangenen Saison aber nur wenige Einsatzzeiten. Bei den in der Verbandsliga spielenden TVE-Youngsters dagegen zählte Weischer im Innenblock und im Rückraum zu den absoluten Leistungsträgern.

Bertow bestätigt Kontakt

Um Weischers Entwicklung voranzutreiben und regelmäßige Spielpraxis zu gewährleisten, wäre ein Zweitspielrecht bei einem Drittligisten demnach eine gute Lösung. Ob die ASG die passende ist, wird sich zeigen. „Tim Weischer hat schon bei uns mittrainiert. Und wir sind in Gesprächen mit Emsdetten, aber bislang ist noch nichts konkret“, bestätigt ASG-Trainer Sascha Bertow.

Dass die Kooperation zwischen ASG und TVE Früchte trägt, zeigen Vergangenheit und Gegenwart. Vor drei Jahren war es Linksaußen Nick Steffen, der per Doppelspielrecht sowohl für Emsdetten in der 2. als auch für Ahlen in der 3. Liga auflief. Darüber hinaus hat die ASG im Mai Max Nowatzki aus Minden verpflichtet und ihm ein Zweitspielrecht für Emsdetten erteilt.

Gut möglich also, dass diese Kombination auch im Fall von Tim Weischer funktioniert – dann aber in umgekehrter Reihenfolge.