Dass es schon so schnell gehen würde, damit hat Luna Laabs selbst nicht gerechnet. Erst seit vergangener Saison startet das Paar in der S-Klasse und hat dort bereits 2019 ganze sieben Siege gefeiert. Nunmehr sind es zehn – und damit hat die junge Ahlenerin genug für das Goldene Reitabzeichen zusammen. Bereits am Donnerstag macht sie sich auf den Weg zu den Deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck, wo ihr die besondere Auszeichnung voraussichtlich auch verliehen wird.

Wäre das Coronavirus nicht dazwischen gekommen, hätte Laabs die nötigen Siege wahrscheinlich noch früher beisammen gehabt. Viele der Turniere, bei denen sie aussichtsreich gestartet wäre, sind ausgefallen. Doch ein internationaler Start war vor Kurzem in Belgien möglich, wo zwei weitere S-Siege hinzukamen.

Somit fehlte nur noch ein ein Sieg zum Ziel – aber der musste dann in einer S**- Prüfung sein. Anfang August stand der erste S**-Start beim RV Rhynern auf dem Programm. Dort gab es in einem starken Starterfeld den dritten Platz. Beim nächsten Mal kurz darauf war Laabs dann schon mit 73 Prozent Zweite.

Und nun, beim RV Pohlheim, gewann die Reiterin mit ihrem Willy erstmals eine S**-Prüfung und hatte damit alle gewünschten Anforderungen der Reiterlichen Vereinigung (FN) erfüllt.

Einen wirklich passenden Rahmen für die Übergabe des „Goldenen Reitabzeichens“ wird es in nächster Zeit wohl nicht geben, denn zurzeit sind alle Turniere ohne Zuschauer. Voraussichtlich wird die besondere Auszeichnung aber bei den Deutschen Jugendmeisterschaft in Riesenbeck übergeben, zu denen sich Laabs am Donnerstag aufmacht. Sie und ihr Willy waren dafür vom Landesverband nominiert worden.

Ende September finden dann in Fröndenberg noch die Westfälischen Meisterschaften statt und anschließend gibt es erst einmal eine Turnierpause.