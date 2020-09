Dieses Jubiläumsjahr haben sich Peter Wiethaup und seine Mitstreiter anders vorgestellt. Der Vorsitzende der TuS Westfalia Vorhelm wollte mit der Herausgabe eines Stickeralbums im Frühjahr lediglich den ersten sichtbaren Markstein zum 100-jährigen Bestehen seines Vereins setzen. Dann kam der Lockdown und die Sammelwut von Jung und Alt blieb monatelang der einzige Höhepunkt in Verbindung mit dem großen Anlass.

Chronik bald druckfertig

Inzwischen geht’s wieder aufwärts im Sportpark an der Ennigerstraße. Die Mannschaften stehen motiviert auf dem Platz, eine fleißige Arbeitsgruppe erstellt eine umfangreiche Chronik und zudem stehen dank Fördermitteln bauliche Maßnahmen am Tennis-Clubheim an. Seit Freitag tragen rund 90 Aktive auch noch neue, gespendete Trainingskleidung.

„Das alles bringt uns enormen Auftrieb. Solche Zugeständnisse an den heimischen Sport sind gerade in der noch immer nicht überstandenen Coronakrise nicht selbstverständlich“, fasst Wiethaup zusammen. Auch sonst sehen die Vorhelmer die aktuelle Lage positiv. „Zumindest verschaffte uns die veranstaltungsarme Zeit bei der Erstellung unserer Festschrift ein wenig mehr Luft und die Möglichkeit, in Ruhe nach interessantem Material zu suchen“, sagt Tim Remmert, der dem Jubiläums-Arbeitskreis angehört. In Kürze werde die Zusammenstellung zum 100. Geburtstag des Vereins dann auch endlich druckfertig gemacht. „Ein großes Dankeschön gilt den vielen aktiven und ehemaligen Sportlern, die uns dabei unterstützt und so manche Namen beigesteuert haben.“

Kritik am Zustand der Zufahrt

Bei einem Besuch von Bürgermeister Dr. Alexander Berger erneuerten die beiden Vorhelmer Politiker Hubertus Beier und René Achten ihre Kritik am Zustand der Zuwegung zum Westfalia-Sportpark. Beide sind selbst aktive Läufer und passieren das Gelände regelmäßig auf ihren Routen. „Wir haben hier eine Trainingsanlage, die super in Schuss ist. Unsere Patenkompanie hat sogar die Leichtathletik-Bereiche mit viel Aufwand wiederhergestellt“, sagt Beier. „Zuletzt kam noch der neue Kunstrasenplatz hinzu. Da passt so eine Holperpiste mit Schotter und Schlaglöchern als Eingangssituation nicht mehr in die Zeit.“ René Achten betonte, dass ein entsprechender Antrag bereits im Ortsausschuss Vorhelm und für die Ratssitzung gestellt worden sei.

Berger bestätigte, dass sich die Zufahrt von der Ennigerstraße zu den Sportplätzen, dem Vereinsheim und den Tennisplätzen in einem schlechten Zustand befindet. Bei einem Treffen mit Jugendlichen habe er selbst seinen Wagen über die Strecke gesteuert und sei „ein wenig durchgeschüttelt“ worden. Auch die Parkplätze neben dieser Zufahrt seien sanierungsbedürftig. „Das gehen wir an“, versprach er. Darüber hinaus, ergänzten einige Westfalia-Aktive, fehle entlang der Zufahrt die Straßenbeleuchtung. Ob das Entree im kommenden Jahr, wenn die 100-Jahr-Feier voraussichtlich nachgeholt wird, bereits neuen Glanz hat, ist indes noch unklar.