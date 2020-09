Der 27-jährige Torwart hatte zuvor schon wochenlang bei der Mannschaft von Björn Mehnert mittrainiert, war zudem mit ins Trainingslager in Willingen gefahren und bei der Saisoneröffnung zumindest in inoffizieller Funktion dabei. Zuletzt spielte Hester beim TuS Haltern in der Regionalliga. 2018/2019 war er mit dem Verein dorthin aufgestiegen. Zuvor war er bis Sommer 2017 beim TSV Marl-Hüls im Einsatz.