Ahlener SG startet Dauerkartenverkauf

Nur noch knapp drei Wochen, dann startet die Ahlener SG in die neue Saison der dritten Handball-Liga. „Endlich“ werden wohl viele eingefleischte Fans denken. Ab sofort bieten die Handballer die Dauerkarten für die Saison 2020/21 an.

Obwohl die Staffel Nord-West in dieser Saison aus insgesamt 18 Mannschaften besteht, hält die Ahlener SG die Dauerkartenpreise stabil und bietet ihren treuen Fans so einen Preisvorteil von knapp 50 Euro an. Erwachsene zahlen für die Dauerkarte 140 Euro, ermäßigt (Mitglieder, Schüler, Studenten) kostet diese 100 Euro, für Kinder von 0 bis 18 Jahren 50 Euro bzw. 35 Euro für jugendliche Mitglieder.

Vorbestellungen sind diese Saison nicht notwendig, die Dauerkarten können zu den Öffnungszeiten in der ASG-Geschäftsstelle im Sportpark Nord binnen weniger Minuten mitgenommen werden.

Freie Dauerkartenplätze gehen in den freien Verkauf

Außerdem weist die Ahlener SG darauf hin, dass es coronabedingt zu wichtigen Änderungen an den Heimspieltagen kommt. Zum Saisonstart ist die Zuschauerzahl vorerst auf insgesamt 300 Zuschauer begrenzt. Unter Einhaltung des genehmigten Hygienekonzepts gilt für alle Zuschauer freie Platzwahl, allerdings auch Sitzplatzpflicht. Stehplätze sind durch die Auflagen nicht zulässig.

Bedingt durch die knappen Zuschauerkapazitäten in der Friedrich-Ebert-Halle und die Nachverfolgung von Infektionsketten sind alle Dauerkarten-Inhaber angehalten, sich bis drei Werktage vor dem Spieltag bis 12 Uhr telefonisch – 0 23 82/ 84 45 5 – oder per Mail an info@hlz-ahlen.de in der Geschäftsstelle anzumelden. Ohne diese Voranmeldung ist auch mit einer Dauerkarte kein Zutritt zur Halle möglich, da die Restplätze in den freien Verkauf gehen.