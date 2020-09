Die Guten und der Boesen: RW Ahlen unterliegt Alemannia Aachen

Die Besetzung dieses Stücks war ebenso rasch geklärt wie dessen Plot. Hier die Guten, die tapferen Gastgeber von RW Ahlen . Dort der Boesen , Vorname Vincent, Stürmer von Alemannia Aachen . Das Drehbuch dieses Samstagnachmittags wollte es so, dass jener Boesen das erste Heimspiel der Regionalliga-Saison zuungunsten der Ahlener ausfallen ließ. Sein Treffer nach zehn Minuten bedeutete eine 0:1-Niederlage, die zweite nach dem 0:1 zum Auftakt beim Wuppertaler SV.

Kräfteverhältnisse verschieben sich

„Aachen meint, in anderen Sphären zu schweben, aber wir haben sie 65 Minuten lang dominiert“, hielt Arda Nebi halt gefrustet, halb stolz fest. Eine zutreffende Einschätzung. Denn nach einer starken Anfangsphase der Gäste übernahm Mitte der ersten Hälfte RWA das Geschehen. Zunächst aber legte die Alemannia stark los, als Ahlens Torwart Bernd Schipmann einen Kopfball von Hamdi Dahmani per Flugeinlage aus dem Winkel fischte. Vier Minuten später dann die entscheidende Szene: Ein Zuspiel von Stipe Batarilo-Cerdic wuchtete Vincent Boesen per Direktabnahme unhaltbar ins Netz – 0:1 (10.).

Fußball-Regionalliga West: RW Ahlen – Alemannia Aachen 0:1 1/46 Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - Alemannia Aachen 2. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 12.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Weitere zehn Minuten vergingen, dann übernahmen die Ahlener die Regie. Benachteiligt sahen sich die Hausherren, als mögliche Elfmeterpfiffe ausblieben, als erst Sven Höveler (35.), kurz darauf Paolo Maiella im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Marcel Benkhoff verzichtete in beiden Fällen auf eine Sanktion der Gäste.

Die dickste Gelegenheit zum Ausgleich vergab in der 40. Minute Arda Nebi, dessen Querschuss neben dem Gehäuse landete.

Belagerung nach der Halbzeit

„Nach der Pause waren wir dann nur noch in der Aachener Hälfte“, registrierte RWA-Trainer Björn Mehnert. Doch allem redlichen Bemühen fehlte letztlich die entsprechende Konsequenz. Unermüdlich liefen die Rot-Weißen an. Gefahr erzeugten sie aber nur selten, so etwa in der 76. Minute bei einem Flugkopfball des unmittelbar zuvor eingewechselten Sebastian Mai. Überhaupt setzte Björn Mehnert nach und nach offensiv alles auf eine Karte. „Mehr ging nicht, wir haben alles probiert“, konstatierte er nach den Einwechslungen von Ilias Anan, Sebastian Mai, Timon Schmitz und Luca Steinfeldt.

„Wir haben alles reingeschmissen, aber der letzte Punch hat noch gefehlt“, hielt Romario Wiesweg fest.

Deshalb stand unterm Strich eine erneute 0:1-Niederlage trotz wirklich ansprechender Leistung. Die Guten und der Boesen – ein Happy End war dabei aus Ahlener Sicht leider nicht drin.