Nur gut getroffen – ASK Ahlen schlägt Spvgg Oelde 4:0

Die Frage nach der Meisterschaft weist Serkan Aldemir immer noch weit von sich. Zumindest augenzwinkernd, denn das seine Mannschaft grundsätzlich schon Ambitionen hätte, ist ein schlecht gehütetes Geheimnis. „Bei dem Spiel heute stellt sich die Frage aber eigentlich auch nicht“, sagt der Trainer von ASK Ahlen. Und er sagt das, obwohl seine Mannschaft gegen die Spielvereinigung Oelde ihrer Favoritenrolle voll und ganz gerecht geworden ist. Zumindest auf dem Papier. Denn da stand am Ende der 90 Minuten ein glatter 4:0 (2:0)-Erfolg.

„Das Ergebnis stimmt, weil unsere Chancenverwertung heute sehr gut war. Spielerisch hat mir das aber überhaupt nicht gefallen“, monierte Aldemir dennoch. Denn seine Elf sei spielerisch und körperlich gar nicht richtig auf dem Platz gewesen. „Die Zweikämpfe haben wir auch nicht gut geführt und taktisch hat vieles nicht geklappt. Das einzig Gute war die Chancenverwertung und dass wir die drei Punkte zu Hause behalten haben.“

ASK Ahlen schlägt Spielvereinigung Oelde 4:0 1/29 ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

ASK Ahlen - SpVg Oelde 2020/2021 Kreisliga A Beckum 13.09.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Dabei hatte ASK, wie selbst Aldemir fand, einen sehr guten Start gehabt. „Dann haben wir aber auch sehr schnell stark nachgelassen.“ Trotz der frühen Tore von Essidin Al Jebouri (13.) und Mustaq Al Berdan (26.) kam bis zur Pause nicht mehr alzu viel. „Das wollten wir nach dem Wechsel eigentlich ändern, noch mal ordentlich Gas geben“, so Aldemir. Mehr als der Versuch, spielerische Akzente zu setzen, wollte seiner Mannschaft gegen Oelde aber nicht glücken. Das Glück winkte dafür vor dem Tor, wo ASK vier seiner sieben Chancen in einen Treffer ummünzte. Nach der Pause war es zunächst wieder Mustaq Al Berdan, der in der 64. Minute zum 3:0 traf und damit den Deckel drauf machte. Nur zwei Minuten später erhöhte Ercan Taymaz zum 4:0-Endstand.

Vier Tore aus einem schwachen Spiel – da wären die meisten Trainer sicher sehr froh drüber. Bei Aldemir war es mehr die Freude über die drei Punkte. Die Partie will er dagegen lieber schnell abhaken.

Woran aber hatte es gelegen? „Ich vermute an unseren vielen Krankheitsfällen. Etliche Spieler konnten nicht mittrainieren“, so der ASK-Trainer. „Das muss diese Woche wieder deutlich besser werden, denn gegen Wadersloh erwartet uns als nächstes ein sehr schweres Spiel gegen eine robuste Truppe“, so Aldemir. Wenn es dann erneut mit den drei Punkten klappen sollte, dann könne man durchaus mal nach der Meisterschaft fragen.

ASK: Georgiev – Taser, Aygör (68. Kalay), Ece, Al Jebouri (72. Rhaout), Antonio, Al Berdan, Tulgay (55. Canakci), Yildirim (64. Christel), Cirak, Ercan Taymaz. – Bes. Vorkomnisse: Gelb-Rot gegen Savas Cirak (85.)

Germania Stromberg – Vorwärts Ahlen 4:2

Bei dieser Niederlage half Vorwärts selbst kräftig mit. Der gute Beginn inklusive früher Führung durch Patrick Huesmann (11.) verpuffte rasch, weil die DJK binnen sieben Minuten dreimal dösend Spalier stand und die Germania machen ließ. Dem Ausgleich von Metehan Sahin (19.) ging ein Torwartfehler von Roy Lischka voraus, das 1:2 (25.) besorgte Robert Kroll per Eigentor und auch das 1:3 (26.), abermals von Sahin, fiel mit freundlicher Unterstützung der Ahlener. „Das war echt ’ne Hausnummer und völlig unnötig“, zürnte Trainer Oliver Glöden, der auch noch das 4:1 (67.) von Metehan Sahin und das 4:2 (69.) von Sebastian Aksan per Elfmeter registrierte.

SuS Ennigerloh – Westfalia Vorhelm 0:3

Wirklich viel auszusetzen hatte Dennis Averhage nicht am Auftritt seines Teams. „Wir haben es ein bisschen versäumt, das Ergebnis früher klarer zu gestalten“, so der Westfalia-Coach. Trotz eigener Dominanz hielt Vorhelm die Hausherren so am Leben. Kurz nach der Pause boten sich Ennigerloh sogar einige gute Gelegenheiten. Doch diese Phase überstanden die Gäste unbeschadet und machten schließlich doch Nägel mit Köpfen durch Lennart Pörschke (71./77.) und Tunay Özdemir (87.). „Insgesamt war das hochverdient“, sagte Averhage, den nur die verletzungsbedingte Auswechslung von Patrick Lökes schmerzte.

Ahlener SG – SuS Enniger 6:1

Die Ahlener SG zeigt weiterhin keinerlei Anpassungsschwierigkeiten an die neue Liga. Gegen SuS Enniger feierte die Mannschaft von Spielertrainer Kemal Gemec einen 6:1-Kantersieg. „Das Ergebnis täuscht aber etwas. Wir haben recht lange gebraucht, um ins Spiel zu finden“, so Gemec. Das Pressing habe auf dem breiten Rasenplatz im Sportpark Nord nicht wie vorgesehen funktioniert. Erst nach und nach fanden die Gastgeber zu ihrer Linie. Sie zogen sich bis zur Mittellinie zurück, um dann nach Balleroberung überfallartig auszuschwärmen. Den 0:1-Rückstand durch Marc Pospiech (21.) bog die ASG schon bis zur Pause durch Kemal Gemec (29.) und Jonas Wirz (42.) um. Nach dem Wechsel ließen die Ahlener keine Chance des Gegners mehr zu und trafen noch vier weitere Male durch Gemec (57.), Mike Richter (63.), Yusuf Güney (70.) und Oktay Demir (89.).

Beckumer SpVg 2 – Aramäer Ahlen 3:1

Zweites Match, zweite Niederlage: Aramäer unterlag bei der Zweitvertretung der Beckumer Spielvereinigung mit 1:3. Die Elf von Christian Maschinski geriet nach 17 Minuten durch Sascha Plachetka in Rückstand. Marvin Bremann erhöhte kurz darauf auf 2:0 (23.) für die Platzherren. In der 68. Minute gelang Stefan Wegmann der Anschlusstreffer. Die Hoffnungen auf einen möglichen Punktgewinn jedoch machte Rene Horstmann zehn Minuten vor dem Ende mit dem 3:1 zunichte.