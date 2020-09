In einer guten Stunde dämmert es. Ein Dutzend großer Kerle bahnt sich jenseits der Langst den Weg. Manche von ihnen sind so hoch wie breit. An diesem Freitagabend besteht aber kein Grund sich zu fürchten. Denn diese Jungs sind zwar Schlägertypen, aber das auch erst seit Neustem und ausgesprochen freundlich sind sie noch dazu.