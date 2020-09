Genau diese Nachricht will man nicht lesen müssen: Bei Regionalligist Alemannia Aachen hat sich Vereinsangaben zufolge ein Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Die für Mittwoch angesetzte Partie gegen den SV Lippstadt ist deshalb abgesagt worden. Bei Rot-Weiß Ahlen hat die Meldung natürlich für Aufregung gesorgt. Schließlich waren die Aachener noch am Samstag zu Gast im Wersestadion. Nach Stand von Dienstagmittag hat der Fall jedoch keinen Einfluss auf das Mittwoch-Spiel gegen die U23 des 1. FC Köln.

„Nach Absprache mit dem Verband hat das für uns zunächst keine Auswirkung, das Spiel kann stattfinden“, sagt Gero Stroemer . „Mein Telefon stand aber seit heute morgen nicht mehr still“, so der RWA-Geschäftsführer.

Denn natürlich gab es viel zu klären. Die Ahlener könnten Glück gehabt haben, denn der betroffene Aachener Spieler gehört wohl nur dem Leistungsbereich der Alemannia an, nicht aber direkt der ersten Mannschaft. Er war am Wochenende deshalb nicht vor Ort. „Natürlich weiß man trotzdem nicht, mit wem er alles Kontakt hatte und ob sich jemand angesteckt hat. Mehrere Spieler bei Aachen sind jetzt auch unter Quarantäne, das aber wohl erstmal als Vorsichtsmaßnahme“, gibt Stroemer das zu Protokoll, was ihm gesagt wurde.

Und auch wenn sein Verein einstweilen Glück gehabt haben sollte, fühlt er natürlich mit dem Konkurrenten. „Mir graut davor, dass so etwas auch bei uns passieren könnte“, sagt er unumwunden. Dass es nun erstmal weitergeht, sei ein „Tanz auf der Rasierklinge“. Denn: „Das kann dann Kreise ziehen und am Ende noch mehr Mannschaften betreffen.“ Der eh schon propevolle Spielkalender würde dann noch enger getaktet.