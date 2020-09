Den gleichen Eindruck machte der 24-Jährige dann auch im Gespräch mit Abteilungsleiter Ronald Zent und Pressesprecher Sven Sandbothe . Vorab: Der Handballer in Diensten des SVE Dolberg darf und wird dort einstweilen auch weiterhin spielen, wenngleich er – wie er lachend zu Protokoll gab – „etliche Angebote von Herrn Zent bekommen“ hat.

Robin Muer soll den Nachwuchs besser die Perspektiven aufzeigen

Beim SVE wird er also den Kasten hüten. Beim HLZ sollen die wachsamen Augen dagegen auf den Nachwuchs gerichtet sein und dort besonders auf den Übergang von der Jugend zu den Senioren. Denn der ist im Verein als eine Baustelle erkannt worden, die schnell geschlossen gehört. „Wir müssen künftig viel früher mit den Jugendlichen Gespräche führen und ihnen die Perspektiven bei uns aufzeigen. Das ist in der Vergangenheit nicht optimal gelaufen“, sagt Abteilungsleiter Ronald Zent. „Wir wollen mehr von den Früchten ernten, die wir durch unsere gute Arbeit im Nachwuchsbereich geschaffen haben.“ Aber auch im Nichtleistungsbereich hofft Zent künftig auf weniger Spielerverluste. „Da geht es auch um die Wertschätzung, die wir stärker in den Fokus rücken müssen“, glaubt er.

Gespräche mit Trainern für gemeinsames Konzept laufen bereits

Muer, der schon seit zwölf Jahren im Verein als Jugendtrainer von den Minis bis aktuell zur B2 tätig ist, sieht es genauso: „Wir müssen viel mehr mit dem Nachwuchs interagieren. Der Schritt von der Jugend zu den Senioren ist ziemlich groß. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Viele wissen nach der A-Jugend auch nicht recht, wie es weitergeht. Da möchte ich Wege aufzeigen, auch dass man den Verein beispielsweise mit einem Trainerschein unterstützen kann“, sagt Muer.

Mit den Trainern für den männlichen Bereich – Uwe Bekston, Jan Anton und Dustin Osthues – hat sich Muer schon intensiv ausgetauscht. Für den Mädchenbereich soll das sehr zeitnah geschehen. „Danach geht es darum, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln“, kündigt der 24-Jährige an. Die Rückmeldungen aus der Elternschaft seien bisher sehr positiv.

„Wir sind sehr glücklich, mit ihm ein junges Eigengewächs zu haben, das im Verein groß geworden ist“, sagt Zent über Muer, der mehr Verantwortung bekommt. „Er ist seit vielen Jahren bei uns als Trainer tätig. Er kennt unser System und vor allem kennt jeder ihn.“