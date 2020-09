Spielen, Pause, Training, spielen, Pause, Training – so geht das die ganze Zeit. Am Ende der zweiten Englischen Woche in der Regionalliga ist der Faktor Kraft sicher nicht zu unterschätzen. Wenn Rot-Weiß Ahlen heute im eigenen Stadion den SC Wiedenbrück erwartet, entfällt wenigstens die Anreise.