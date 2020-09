Kollektive Ernüchterung: Remis stellt weder Ahlener SG noch Vorwärts zufrieden

So richtig zufrieden schlappte am Sonntagnachmittag niemand vom Rasen des Sportpark Nords.

Klar, die Ahlener SG hatte quasi in letzter Minute noch den 1:1-Ausgleich gegen die DJK Vorwärts erzielt. Deswegen herrschte im Lager der Orangenen etwas ausgelassenere Stimmung.

Allerdings nur bei den Spielern. Denn Spielertrainer Kemal Gemec , der den späten Treffer sogar höchst selbst erzielt hatte, war nicht zum Feiern zumute. „Ich bin enttäuscht über unsere Leistung. Wir haben uns versteckt, das kann nicht sein“, monierte Gemec.

Lange Bälle statt Kurzpassspiel

Hatten seine Jungs gedacht, dass es gegen den Stadtrivalen nach drei Siegen am Stück von allein laufen würde? Zumindest der Verdacht besteht und wurde auch genährt. „Wir haben schlecht verschoben und unser Pressing war nicht in Ordnung. Es hat gar nichts gepasst“, hielt Kemal Gemec fest.

Darüber hinaus gelang es seiner Mannschaft erstmals nicht, ihr Kurzpassspiel aufzuziehen. Die ASG wählte stattdessen bevorzugt lange Bälle – und brachte die Gäste damit nicht in Verlegenheit.

Ahlener SG und Vorwärts Ahlen trennen sich 1:1 1/54 Die DJK Vorwärts Ahlen hat dem bisher so top gestarteten Aufsteiger Ahlener SG die ersten Punkte abgenommen. 1:1 trennten sich die beiden Teams im Lokalderby. Foto: Lars Gummich

Vorwärts war im ersten Abschnitt spielbestimmend. Endlich einmal war die DJK von Beginn an wach, fokussiert und sie belohnte sich dafür mit dem 1:0 von Loris Uhlenbrock in der 36. Minute. Im weiteren Verlauf allerdings fehlte es dem Team von Oliver Glöden an der nötigen Vollstreckerqualität.

Vor dem Tor die Nerven verloren

„Wir haben vor dem Tor immer wieder die Nerven verloren. Wir hätten früher die Entscheidung zu unseren Gunsten herbeiführen müssen“, urteilte Glöden. Gelegenheiten gab es genug. Niclas Uhlenbrock lief allein auf ASG-Torwart Hendrik Rauf zu und vergab. Patrick Huesmann zielte gleich zweimal aus aussichtsreicher Position daneben. Genauso wie Robin Thiele.

Zu allem Überfluss musste Vorwärts-Trainer Glöden nun auch noch verletzungsbedingt erst Leo Maschke (Knöchel) und dann Loris Uhlenbrock (mögliche Bänderdehnung) auswechseln. In der Schlussphase schließlich auch Daniel Barrey, den Krämpfe plagten. Doch noch immer hatte der 1:0-Vorsprung Bestand, weil die Ahlener SG ihrerseits nicht viel auf die Kette bekam.

Mehr noch: Ab der 86. Minute war sie sogar nur noch in Unterzahl, da Niklas Lakomy den heranstürmenden Patrick Huesmann per Notbremse fällte und dafür Rot sah.

Schlusspointe gehört der ASG

Dennoch war es die ASG, die die Schlusspointe setzen sollte. Nach einem weiten Ball von Innenverteidiger Pascal Güttler auf Yusuf Güney legte dieser quer für Kemal Gemec – und der traf zum 1:1 (90.). Ernüchterung dagegen bei Vorwärts. Diesmal stimmte die Leistung, aber dafür das Ergebnis nicht.

„Dieses Unentschieden fühlt sich eher wie eine Niederlage an“, sagte Oliver Glöden. Was den Grad an Frustration angeht, konnte sein Trainerkollege Kemal Gemec aber nach eigenem Bekunden getrost mithalten. „Ich bin froh über den Punkt, aber das war es auch schon“, sagte dieser.

Ahlener SG: Rauf – Lakomy, Bertram, von den Berg (60. Richter), I. Gemec, K. Gemec, Weber (75. Demir), Demirci, Güney, Reder (60. Güttler), Schmalz

Vorwärts Ahlen:Brune – Lo. Uhlenbrock (53. Bölükbasi), Maschke (40. Scharnewski), Hahne, Kühlmann, Montoya Barea (53. Wiesmann), Lüdemann, Ni. Uhlenbrock, Kroll, Barrey (76. Thiele), Huesmann