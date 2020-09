Ein Spiel, das alle Beteiligten nicht so schnell vergessen werden, erlebten die Mannschaften und Fans beim 6:5-Sieg der Fußballerinnen von Rot-Weiß Ahlen beim VfL Senden . Die Rot-Weißen gingen nach sechs Minuten durch Celine Lange mit 1:0 in Führung. Lorena Gräfe antwortete mit dem 1:1 (23.) per Konter, ehe Vanessa Piependreier (26.) das 2:1 für den VfL markierte. Lara Beyer wiederum glich durch einen satten Schuss zum 2:2 aus (38.), ehe Chantal Ruppelt noch vor der Pause die 3:2-Führung wiederherstellte.

Offensivmut wird belohnt

„Das war eine aufregende erste Hälfte. Wir waren besser, aber haben uns in einer schlechten Phase die Butter vom Brot nehmen lassen“, analysierte Trainer Marco Beyer. Nach dem Seitenwechsel drehten die Sendener auf und nutzten reihenweise Fehler der Ahlener Hintermannschaft. Theresa Gaszek (55.), Theresa Wellendiek (60.) und Hanan Das (63.) trieben das Ergebnis auf 5:3 hoch. Beyer stellte um und setzte alles auf Offensive. Dies sollte sich rentieren, denn Chantal Ruppelt gelang ein Doppelpack (77./84.) zum 5:5. Eine Minute vor dem Ende traf Joline Ruppelt sogar noch zum viel umjubelten 6:5. RWA:Kilwinski – Lüning, Inderlied (90+3. Lietz), Fredrich, Recker, Osmani (25. Jörißen), Lange, Özudogru (18. Ch. Ruppelt), Hülsmann, Beyer und Ahmetovic (46. J. Ruppelt)