Nach neuem Zuschnitt: Neue Gegner für die Ahlener SG

Vor Jahresfrist hatte der DHB die 3. Liga umbenannt. Aus 3. Liga West wurde 3. Liga Nord-West. An der Zusammensetzung der Mannschaften hatte sich aber kaum etwas geändert. Nach dem Saisonabbruch blieb nun für die kommende Spielzeit zwar der Name, aber die Vereine wurden kräftig durchgemischt. Die NRW-Teams waren ansonsten immer vereint in einer Staffel, aber nun ist alles anders.

Gleichmäßige Aufteilung

Das Aussetzen des Abstiegs ließ die Anzahl der Drittligamannschaften auf 72 hochschnellen. Der Verband blieb bei der Staffelanzahl von vier. Bei gleichmäßiger Aufteilung bedeutet das 18 Teams pro Staffel, was einen neuen Zuschnitt erforderlich machte. Dass er aber so deutliche Verschiebungen in allen vier Staffeln nach sich zog, war dann doch sehr überraschend.

16 Mannschaften hat der Verband umgruppiert, mehr als ein Fünftel. Es stellt sich natürlich die Frage, ob das eine kluge Entscheidung war, zwanghaft an der Vierteilung der 3. Liga festzuhalten, durch einen vermehrten Aufstieg und ohne Abstieg die Anzahl der Ligaspiele um vier für jedes Team zu erhöhen.

34 Spiele in acht Monaten

Möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, die Staffeln zu verkleinern und dafür eine Fünfteilung in Kauf zu nehmen. Zwei 15er und drei 14er-Staffeln wären unter Pandemiegesichtspunkten sicherer gewesen. Der Amateurfußball zeigt aktuell, wohin die Reise geht in dieser Saison. Etliche Teams mussten bereits in Quarantäne. Spielausfälle sind die logische Folge, schiefe Tabellenbilder sowieso. Das Virus wird den Handball sicherlich nicht verschonen. Da könnte es ambitioniert sein, 34 Spieltage binnen acht Monaten durchzuziehen. Mit fünf Staffeln wäre das Programm sicherlich leichter zu bewältigen gewesen. Im Übrigen wurde bei den Frauen so verfahren. 60 Vereine wurden in fünf Staffeln aufgeteilt.

Kuriosum in Hannover

Zudem gibt es auch beim Zuschnitt die eine oder andere Besonderheit. Im Großraum Hannover spielen vier Teams, aber nicht alle in einer Staffel. Warum der TSV Hannover-Burgdorf II der Nord-Ost-Staffel zugeschlagen wurde, während Burgwedel, Vinnhorst und HSV Hannover in der Gruppe Nord-West spielen, erschließt sich nicht unbedingt. Statt Fahrtkilometer zu vermeiden, werden sie für die Bundesliga-Reserve erhöht.

Für die heimische ASG ändert sich auch eine Menge. Die Teams aus dem Rhein-land und bergischen Raum sind in die Staffel Mitte abgewandert. Dafür kamen die Mannschaften aus Hannover und zwei nordhessische Vereine hinzu. Insgesamt sind Clubs aus vier Bundesländern in der Staffel Nord-West vertreten.

Gros der Teams kommt aus NRW

Das Gros stellt Nordrhein-Westfalen mit zehn Mannschaften, fünf kommen aus Niedersachsen, zwei aus Hessen und eine aus Bremen. Aber nicht alle Teams sind wirklich neu in dieser Staffel. Gegen Baunatal und Habenhausen traten die Ahlener schon an. Aber TuS Vinnhorst, HSG Burgwedel, HSV Hannover, TV Cloppenburg und ESG Gensungen/Flesberg sind alles Neulinge, wobei Burgwedel bereits im Juli Insolvenz anmeldete. Da die notwendige Bürgschaft von 10 000 Euro anscheinend hinterlegt worden ist, darf die Mannschaft antreten. Damit dürfte sie sicherlich zu den heißesten Abstiegskandidaten zählen. Immerhin steigen jeweils auch die letzten vier Clubs aus allen vier Staffeln ab. Hoch in die 2. Bundesliga geht es nur für zwei Mannschaften. Die vier Meister müssen also eine Aufstiegsrunde spielen.