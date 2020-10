Dolberg -

Von Cedric Gebhardt

Andreas Schwartz weiß, dass seine Jungs durchaus mal einen Tritt in den Hintern gebrauchen können. Der Trainer von Eintracht Dolberg hat sein Team deshalb in der Vorbereitung bewusst getriezt. Das soll in der nun beginnenden Landesliga-Saison Wirkung zeigen. Dabei spielt auch der Sänger Axel Bosse eine Rolle.