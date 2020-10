Bei Eintracht Dolberg haben sie schon vor Wochen Pro und Contra abgewogen. Sollen die Handballerinnen wirklich die Wildcard ziehen und den Aufstieg in die Landesliga wagen? Beim SVE haben sie sich dafür entscheiden. Und das ganz bewusst.

„Wir kennen die Risiken und malen uns die Welt nicht rosarot. Wir wissen, wo wir uns einordnen müssen und sind realistisch genug zu wissen, dass es ein harter Kampf gegen den Abstieg wird“, sagt Marco Tittmann . Der Dolberger Trainer hat eine neu zusammengewürfelte, in großen Teilen sehr junge Mannschaft, die er zu einer kompakten Einheit verschweißen möchte. Schon jetzt steht fest: „Wir werden nicht von Sieg zu Sieg eilen. Das wird nicht passieren. Es wird eher ein lehrreiches Jahr.“ Rückschläge und frustrierende Erlebnisse sind eingepreist. Aber in all dem liegt auch eine Chance.

Man wächst mit der Aufgabe

„Gegen schlechte Gegner lernst du nichts dazu. Und in erster Linie geht es um die Entwicklung der Mannschaft“, unterstreicht Marco Tittmann. In der Vorbereitung machten aus seiner Sicht vor allem die vier A-Jugendlichen Antonia Steinhoff, Lena Teipel, Sophie Schweer und Jana Kleinikel „große Entwicklungssprünge“. Fortschritte attestiert der Coach aber auch dem gesamten Team. Dessen Führung auf der Platte sollen vor allem Kapitänin Stephanie Krupski und die erfahrene Nicole Falk übernehmen.

Verstärkung haben die Dolberger obendrein durch Alissa Berief erhalten, die vom TV Beckum gekommen ist und die Möglichkeiten im Rückraum erweitert.

Zum Auftakt am Sonntag (17 Uhr) bekommt es die Eintracht in der Mehrzweckhalle gleich mal mit dem Hammer SC und somit mit einem starken Gegner zu tun. „Wir sind der Underdog, aber das sind wir ja eigentlich immer“, trompetet Marco Tittmann. Bangemachen gilt eben nicht.