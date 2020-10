Obwohl er mittlerweile schon seit 40 Jahren als Handball-Trainer tätig ist, ist von Amtsmüdigkeit bei Uwe Landau nichts zu erkennen. Im Gegenteil: Der Coach der Handballerinnen der Ahlener SG brennt mehr denn je für seine sportliche Leidenschaft. Der 61-Jährige freut sich mindestens genauso sehr wie seine Mannschaft auf die bevorstehende Saison in der Verbandsliga.

Dort wartet am Samstag (15.30 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle mit der DJK Coesfeld gleich mal ein richtig starker Gegner.

Landau pokert hoch

Doch Landau hält nach dem Aufstieg nichts davon, sich von Kleinmütigkeit fesseln zu lassen. Zu Vorbereitungsbeginn Anfang Juni formulierte er große Ziele. Er wolle mit seinem Team nicht bloß den Klassenerhalt schaffen, sondern gleich in den Top fünf mitmischen. In zwei Jahren solle seine Mannschaft gar an die Pforte zur Oberliga klopfen. Das nennt man Ehrgeiz.

Knapp drei Monate später ist Landau zwar nicht gänzlich von seinem Ziel abgerückt. Aber ein klein wenig dimmen möchte er die eigene Anspruchshaltung dann doch. „Ich habe damals sehr hoch gepokert und nicht damit gerechnet, dass uns Laurine Colbatzky verlässt“, sagt Landau. Denn Rückraumspielerin Colbatzky war als Eckpfeiler eingeplant, wechselte aber zur SC DJK Everswinkel.

Wie läuft es ohne Klebe?

Zwar bescheinigt er seinem Kader nach wie vor riesiges Entwicklungspotenzial. Doch zugleich hat Landau auch registriert, dass sich die Konkurrenz massiv verstärkt hat. „Letzte Saison haben wir erst ein bisschen Lehrgeld gezahlt und waren danach top drauf. Ich hoffe, dass es diesmal so ähnlich läuft“, sagt Landau.

Ein wichtiger Faktor wird sein, wie das Team auswärts mit Harz zurechtkommt. Ohne hat die ASG ihre Fehlerquote zuletzt deutlich minimiert, weshalb sie ihre Heimspiele dauerhaft ohne Klebe absolviert. „Wie schnell wir da umswitchen können, wird entscheidend sein“, sagt Landau.

Auch wie seine Mädels mit der teilweise hitzigen Atmosphären in den Hallen umgehen, wird für den Trainer spannend zu beobachten sein. Dabei könnte die ASG von der Erfahrung von Merle Klement und Franziska Baer profitieren, die mit ihrem souveränen Auftreten stabilisierend wirken. Derweil sind die A-Jugendlichen Sina Kendermann, Alara Mekic, Vicky Kensbock und Marei Engbert nun auch fester Bestandteil der Mannschaft. Von ihnen verspricht sich Uwe Landau eine Menge. Team und Trainer sind Verfechter des Lustprinzips. Alle eint die Vorfreude auf die neue Herausforderung.