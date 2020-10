An diesem Wochenende starten die Handballer in die neue Saison. Der Handballverband Westfalen und die ihm angehörenden Kreise haben die vorgeschriebenen Hygiene-Konzepte in die Verantwortung der Vereine übergeben. Dazu haben sie ihnen Mustervorlagen zur Verfügung gestellt, an denen diese sich orientieren können.