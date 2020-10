Ärgerliches Helfersyndrom: RW Ahlen unterliegt beim Bonner SC

Muss Rot-Weiß Ahlen bald auf die Couch? Soweit ist es noch nicht gekommen. Doch der Regionalligist ist drauf und dran, ein Helfersyndrom zu entwickeln.

Beim bis dato sieglosen Bonner SC unterlag die Mannschaft von Björn Mehnert mit 2:3 – und leistete dabei (erneut) kräftig Aufbauhilfe für die schwächelnde Konkurrenz. „Wir haben alle drei Gegentore viel zu einfach zugelassen. Wenn man das tut, wird es natürlich schwierig, auswärts was mitzunehmen“, konstatierte RWA-Trainer Björn Mehnert.

Individuelle Schnitzer

Dabei hatte seine Elf einen guten Beginn erwischt, als Koray Kacinoglu nach gerade mal fünf Minuten den Außenpfosten traf. Doch nach schwungvollem Anfang entschlossen sich die Ahlener, auch die Hausherren in die Begegnung mit einzubeziehen. Timon Schmitz leistete sich einen Ballverlust und schon lief der Gegenstoß des BSC, den Marcel Kaiser mit dem 1:0 (20.) abschloss, weil Romario Wiesweg noch entscheidend abfälschte. Die Rot-Weißen waren noch gar nicht wieder richtig wach, da rappelte es bereits ein zweites Mal im Karton. Rene Lindner lud Bonn förmlich zum 0:2 (24.) ein, als er seinem Gegenspieler Burak Gencal die Kugel mit einem völlig verunglückten Rückpass direkt in den Fuß legte. Gencal bedankte sich artig mit dem 0:2.

Fußball-Regionalliga West: Bonner SC – RW Ahlen 3:2 1/36 Bonner SC - RW Ahlen 2020/2021 Regionalliga West 03.10.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Doch noch vor der Halbzeit meldete sich RWA zurück. Nach einem weiten Ball von Torwart Bernd Schipmann behauptete Luca Steinfeldt zunächst das Leder und leitete es zu Arda Nebi weiter, der legte für Schmitz ab – 1:2 (41.). Und weil auch Rene Lindner wie vor ihm schon Teamkollege Schmitz seinen Schnitzer offenbar wiedergutmachen wollte, traf er nach einem Querpass von Bennet Eickhoff unmittelbar vor der Pause zum 2:2 (45.).

Mehnert beklagt zu einfache Gegentreffer

Zum Seitenwechsel hatten die Ahlener also die dusselig produzierte Hypothek wieder beglichen. Alles wieder auf Null. Und so begegneten sich die Teams dann auch. Bonn legte per Bogenlampe von Paul Wiese (53.) übers Tor vor. Ahlen antwortete per Distanzschuss von Matthias Tietz (69.) aus rund 25 Metern, den BSC-Keeper Jonas Hupe parierte.

Mitte der zweiten Hälfte aber nahm der Druck der Gastgeber merklich zu. Daniel Somuah erwischte nur das Außennetz (73.), doch kurz darauf steckte Burak Gencal den Ball RWA-Torhüter Bernd Schipmann zum 2:3 (79.) durch die Beine. Ein Schaden, der sich nicht mehr beheben ließ. Mehr noch: Schipmann bewahrte seine Farben sogar noch vor dem 2:4, als er in der 83. Minute höchster Not gegen Daniel Somuah rettete. #

„Wir müssen kompakter werden und defensiv konsequenter gegen den Ball arbeiten. Es ist momentan zu einfach, gegen uns Tore zu machen“, konstatierte Björn Mehnert nüchtern.