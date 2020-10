Rot-Weiß Ahlen hat sich abermals verstärkt. Vom Südwest-Regionalligisten kommt mit Nico Lucas ein defensiver Mittelfeldspieler. Der 23-Jährige wurde in seiner Jugend bei RW Essen ausgebildet, ehe es ihn im Sommer 2019 zum VfR Aalen zog. Lucas verfügt über die Erfahrung von 84 Regionalliga-Spielen. Beim 2:3 in Bonn war er anwesend, gehörte aber noch nicht zum Kader. „Uns fehlt in der Spitze die Qualität für die Regionalliga. Das wissen wir, deswegen versuchen wir noch daran zu arbeiten. Wir werden uns peu à peu von einigen Spielern trennen. Wir wissen, dass das hart ist, aber wir haben alle das Ziel, in der Regionalliga zu bleiben“, sagt Joachim Krug. Der Sportliche Leiter kündigte weitere Veränderungen im Laufe der nächsten Wochen an. Tut sich bei RWA etwas auf der Abgabeseite, werden finanzielle Kapazitäten frei, damit der Verein personell nochmals nachzulegen. Nach den bisherigen Eindrücken ist das auch notwendig.