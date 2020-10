Tag der Ahlener Einheit: ASG bezwingt OHV Aurich

3. Oktober 2020 – passender hätte das Datum für den Saisonstart der Ahlener SG nicht ausfallen können. Denn für die Mannschaft von Sascha Bertow war es nicht nur der Auftakt in eine Spielzeit, in der sie in der 3. Liga eine andere Visitenkarte als zuletzt abgeben möchte. Es war vor allem ein Neustart – nach sechs Monaten Corona-Pause.

Und was für einer: In einer furiosen Aufholjagd zwang die ASG den OHV Aurich verdientermaßen mit 30:27 (12:16) in die Knie.

Nervosität weicht Euphorie

Es war nicht nur der Tag der deutschen Einheit, es war auch der Tag der Ahlener Einheit. „Wir haben schon jetzt einen unglaublichen Zusammenhalt in der Mannschaft“, sagte Dominik Spannekrebs. Die Maske in seinem Gesicht konnte die Freude über den Sieg und eine persönlich starke Leistung nicht verbergen. Mit leuchtenden Augen und einem breiten Grinsen auf den Lippe strahlte der 22-Jährige endorphindurchströmt aus jedem Knopfloch.

Handball 3. Liga Nord-West: Ahlener SG – OHV Aurich 30:27 1/44 Ahlener SG gegen OHV Aurich - Handball Dritte Liga - Saison 2020 / 2021 - am 3. Oktober 2020 Foto: René Penno

Dabei schien zunächst eine ganz andere, weniger erbauliche Erzählung für die Partie vorgesehen. Vor Spielbeginn wurde das Licht in der Friedrich-Ebert-Halle gelöscht, um die Spieler in einer etwas zu langatmig geratenen Einlaufzeremonie zu begrüßen.

Die Dunkelheit und der fehlende Wumms schienen die Ahlener SG auch in der Anfangsphase zu begleiten, wo fast nichts zusammenlief, sich das Team zu viele technische Fehler leistete und vorne auch freie Bälle verwarf. „Die Jungs waren ganz schön nervös, aber das gehört auch dazu nach einer so langen Pause“, befand Trainer Sascha Bertow. Beim Stand von 2:7 (9.) nahm er eine Auszeit, ordnete die Seinen neu. Die klappten nun ihr Visier hoch, schüttelten sich und drückten die Reset-Taste. Beim 6:8 (18.) durch Jannis Fauteck waren sie wieder auf Tuchfühlung und blieben es über 8:10 (23.) und 10:12 (25.), ehe sich die Ostfriesen bis zur Pause wieder auf 12:16 absetzten.

Luft abgeschnürt

Spätestens mit Wiederanpfiff jedoch stand eine ASG auf der Platte, die als Kollektiv überzeugte, ihrem Gegner mit Tempo die Luft zum Atmen nahm und pausenlos Wirkungstreffer landete.

So knöpften die Gastgeber dem OHV nach und nach dessen Vorsprung ab – 14:18 (36.), 17:19 (36.), 20:21 (43.). In der Schlussviertelstunde rissen sie das Match dann vollends an sich, als der bis dahin praktisch beschäftigungslose Benedikt Bayer per Doppelschlag zum 22:21 (45.) die Fanfare zur Wende mimte. Angeführt vom nun zusehends selbstbewussteren Dominik Spannekrebs auf Halblinks erdrückte die ASG nun ihre Gäste aus Aurich – 25:22 (51.), 26:24 (55.), 30:26 (59.).

„Wir haben mit unglaublich viel Tempo die erste und zweite Welle gesucht und haben Aurich überrannt“, stellte Sascha Bertow zufrieden fest. Es war nicht nur der erste Saison und ein Neuanfang. Diese 60 Minuten gegen Aurich waren regelrecht eine Befreiung – und ein Versprechen auf mehr.