Gelungener Saisonauftakt: Ahlener SG besiegt DJK Coesfeld

Die Handballerinnen der Ahlener SG haben gleich zum Saisonauftakt die ersten zwei Punkte eingestrichen. Und das durch ein 30:29 (17:13) gegen die DJK Coesfeld, die Trainer Uwe Landau zur „Creme de la Creme“ der Verbandsliga zählt. „Unsere Leistung war phasenweise überragend“, urteilte Landau. Aus einem 1:2 (3.) machte sein Team ein 5:2 (7.) sowie im weiteren Verlauf ein 10:5 (17.) und 17:10 (27.). „Dann haben wir allerdings nur drei Minuten gebraucht, um den tollen Gesamteindruck zu schmälern. Denn wir waren nicht mehr auf Vollspannung“, monierte Landau.

Zu früh abgeschaltet

Jessica Bruland vergab einen Siebenmeter und die Gäste trafen noch dreimal, so dass sie zur Halbzeit wieder herangekommen waren. Nach dem Wechsel war die ASG aber wieder fokussiert, kam über 23:17 (36.) zu einem 29:24 (51.) und sah bereits wie der sichere Sieger aus.

Handball-Damen-Verbandsliga: Ahlener SG – DJK Coesfeld 30:29

Doch in den Schlussminuten „hatten wir das Spiel wohl vom Kopf her schon abgeschlossen“, kritisierte ASG-Coach Landau abermals die Nachlässigkeit seiner Sieben. Die ließ die Gäste noch bis auf einen Treffer herankommen. „Wir haben es hinten raus für meinen Geschmack etwas zu spannend gemacht. Aber alles in allem haben wir verdient gewonnen“, befand Uwe Landau.

Ahlener SG: Holtmann, Bolte – Bruland (6/1), Klement (6/1), Drewes (1), Deventer (1), Kensbock (2), Lauenstein, Kendermann, Baer (5), C. Fitzek (4), S. Fitzek (5/2)