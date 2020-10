Eintracht Dolbergs Handballer haben sich in der Landesliga als aufmüpfiger Aufsteiger und präsentiert und gleich mal den Sauerland Wölfen das Fell über die Ohren gezogen. Bei der Zweitvertretung der SG Menden gewann die Mannschaft von Andreas Schwartz mit 24:22 (11:11). „Den Grundstein für den Sieg haben wir in der Abwehr gelegt“, berichtete Trainer Schwartz. Bis zur 20. Minute ließen seine Jungs gerade mal vier Gegentreffer zu und lagen mit 8:4 vorne. Zwar tat sich die Eintracht ihrerseits im Positionsangriff schwer. Dennoch lag sie über weite Strecken der ersten Hälfte in Front, ehe die Hausherren kurz vor der Pause noch auf 11:11 egalisierten.

Nach Wiederbeginn knüpften die Dolberger an die starken ersten 30 Minuten an. In der Deckung agierten sie auf den Halbpositionen weiter ungemein offensiv. Über 14:12 (37.) setzten sie sich bis auf 18:14 (45.) ab. Dieses Polster hielten sie bis zur 56. Minute (23:19). Doch dann wurde es noch mal richtig eng. Doch in dieser Phase rettete Torwart Robin Muer seine Farben mit zwei tollen Paraden und hielt den Sieg fest. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten aus Sicht von Trainer Schwartz vor allem zwei Spieler: Max Brentrup („Das war das Spiel seines Lebens“) und Björn Johannwiemann („Er hat es als Leader wunderbar gemacht“). SVE: Muer, M. Johannwiemann – Settele (1), Schröer (2), Westhues (4), B. Johannwiemann (7), Krabus (2), Taubitz, Rödelbronn, Brentrup (6), Schlieper, Funke (1), Heising, Lauf (1)