Zu viel Nervosität: Eintracht Dolberg unterliegt Hammer SC deutlich

Sie wussten, dass es hart werden würde in der Landesliga . Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hatte, lieferte ihn am Sonntagabend das Heimspiel gegen den Hammer SC. Das verloren die Handballerinnen von Eintracht Dolberg mit 14:32 (3:16). Von Beginn an war die Mannschaft von Marco Tittmann nahezu chancenlos. Die Gäste diktierten das Geschehen nach Belieben. Die Dolbergerinnen fanden praktisch gar nicht statt. Nach 18 Minuten hieß es aus ihrer Sicht 0:10.

Lange Flaute im Angriff

„Am Anfang waren wir sehr nervös. Wir haben Abspielfehler gemacht, die sonst normalerweise nicht passieren“, gestand Trainer Tittmann. Erst in der 19. Minute erzielte die Eintracht ihren ersten eigenen Treffer. Bis zur Halbzeit kamen nur noch zwei weitere hinzu, so dass der Zug bereits nach 30 Minuten abgefahren war. Nach dem Wechsel fand die Eintracht etwas besser ins Spiel. „Da haben wir unsere Anspannung abgelegt und es lief flüssiger. Auch die erste und zweite Welle hat besser geklappt. Wir haben uns darauf besonnen, was wir können“, hielt Marco Tittmann fest.

Handball-Damen-Landesliga: Eintracht Dolberg – Hammer SC 14:32 1/25 Eintracht Dolberg - Hammer SC 2020/2021 Landesliga 04.10.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Trotzdem blieb es mühsam für seine Sieben, die über 4:21, 5:26, 8:30 hinterherhechelte. In den Schlussminuten allerdings betrieben die Gastgeberinnen noch etwas Schadensbegrenzung. „Das Ergebnis sieht böse aus, aber ich bin nicht ganz so sehr enttäuscht“, sagte Marco Tittmann.

SVE: Arnemann, Range, Kaplan, Krupski (3/3), Berief, Falk (1), Kocker, Möbius (2), Steinhoff (3), Rohmann (3), Keitemeier, Kleinikel (1), Knoff, Teipel (1)