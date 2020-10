Wegen Corona hatten sich beide Mannschaften im Vorfeld darauf verständigt, zur Halbzeit keinen Seitenwechsel vorzunehmen. Einseitig wurde es dennoch, allerdings erst nach Wiederanpfiff. Denn da kam die Ahlener SG nach ausgeglichenen erster Hälfte vollkommen von ihrer Linie ab und kassierte beim GSV Eintracht Baunatal in der Konsequenz eine verdiente 27:40 (16:19)-Niederlage.

Blackout nach der Pause

In den ersten 30 Minuten aber standen sich zwei Teams mit offenem Visier und einer Menge Spielfreude gegenüber. GSV und ASG lieferten sich ein munteres Hin und Her, bei dem die Gastgeber stets vorne lagen. Baunatal legte auch den besseren Start hin, lag mit 5:2 (4.) vorn, ehe auch die Ahlener einen Gang hochschalteten und zum 5:5 (8.) gleichzogen. Bis zum 10:7 (13.) ließen die Gäste die Eintracht abermals davonziehen, ehe sie per Dreierpack erneut egalisierten (10:10/17.). Auch beim 12:12 (20.) gelang ihnen abermals der Ausgleich durch den im ersten Durchgang schussstarken Max Nowatzki auf Halbrechts. Bis zum 15:14 (25.) und 17:16 (29.) hielt die ASG Anschluss, ehe sie sich kurz vor der Halbzeit noch zwei Treffer einschenken ließ.

Mit einem keineswegs uneinholbaren Drei-Tore-Rückstand ging es demnach in die Kabine. Ob dort mit Valium vermengter Pausentee serviert wurde, war nicht zu ermitteln. Jedenfalls kriegten die Ahlener nun kaum mehr ein Bein an den Boden, waren viel zu häufig zu spät und sahen beinahe tatenlos mit an, wie Baunatal aus einem 19:18 (33.) ein 25:18 (40.) machte. Beim Stand von 30:19 (46.) nahm ASG-Trainer Sascha Bertow eine Auszeit.

Auszeit verpufft

Zu spät, um noch dringend notwendige Korrekturmaßnahmen vorzunehmen. Bis auf ein paar gelungene Zuspiele zum Kreis, die Lukas Hinterding dann und wann zur Schadensbegrenzung verwertete, lief nicht mehr viel zusammen bei den Gästen.

So hatte Baunatal leichtes Spiel, stand schon beim 30:20 (46.) als sicherer Sieger fest und untermauerte diesen Status über 33:21 und 37:23 (54.) bis zum 40:27-Endstand. Die Ahlener SG, die sich beim 30:29 gegen den OHV Aurich in der Vorwoche noch so bravourös in die Partie zurückgekämpft hatte, lieferte nach der Halbzeit eine unerklärliche Leistung ab, mit der sie sich selbst um die Möglichkeit eines Punktgewinns gebracht hat.