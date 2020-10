RW Ahlen hat seinen Test gegen die Spielvereinigung Schonnebeck mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Yasin Altun in der 36. Minute. „Wir wollten mal kein Gegentor bekommen und das haben wir geschafft. Das war unser primäres Ziel. Die Jungs haben ihren Auftrag erfüllt und die Räume eng gemacht“, hielt RWA-Trainer Björn Mehnert zufrieden fest. Neuzugang Nico Lucas habe zudem angedeutet, dass er die erhoffte Verstärkung für die Defensive sein könne. „Er ist ballsicher und hat auch in engen Situationen die Ruhe bewahrt. Er wird uns weiterbringen“, so Mehnert. In der Innenverteidigung testete er zudem die bislang ungewohnte Konstellation Romario Wiesweg und Mohamed El-Bouazatti, weil Rene Lindner wegen muskulärer Probleme aussetzen musste. Auch Torwart Bernd Schipmann pausierte krankheitsbedingt. Für ihn stand Rafael Hester zwischen den Pfosten. Am Mittwoch (19.45 Uhr) tritt RWA zur ersten Runde im Westfalenpokal beim TuS Haltern an.