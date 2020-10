Ahlen -

Der Reit- und Fahrverein Ahlen wird in nächster Zeit klotzen und nicht kleckern. Möglich macht das ein beträchtlicher Zuschuss aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätten“. Der Verein hat daher bereits größere Investitionen in die Wege geleitet – und einen Appell an die Stadt Ahlen gerichtet.