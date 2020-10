Der Gala-Abend der Karnevalisten ist in Vorhelm traditionell einer der Höhepunkte des Jahres. André Kaldewei ist dort Stammgast. Den Gala-Abend lässt er sich nicht entgehen. Im Vorfeld brüten die Gäste oftmals Ideen für Kostüme aus. In diesem Jahr aber denkt André Kaldewei tags zuvor nicht über seine Verkleidung nach. Es kommt ihm etwas ganz anderes in den Sinn.