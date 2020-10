Im Stil eines Sattelschleppers: U23 des BVB donnert über RW Ahlen hinweg

Als Kind des Ruhrgebiets und Malocher wusste Adi Preißler um die wahre Bedeutung des Fußballs. „Entscheidend ist auf’m Platz.“ Diesen Satz hat Preißler geprägt. Er steht im Stadion Rote Erde in Dortmund in schwarzen Lettern auf einer gelben Bande – genau auf Höhe der Mittellinie.

Von der B1 auf den Rasen

Von diesem Ort sind es bis zur nahen B1 nur wenige hundert Meter. Und doch konnte man an diesem Samstag glauben, einer der LKWs, die für gewöhnlich tagtäglich über die Bundesstraße brettern, hätte sich hierher, auf die grüne Wiese verirrt. Denn im Stile eines eben solchen Sattelschleppers donnerte die U23 des BVB mit 6:0 über RW Ahlen hinweg.

Fußball-Regionalliga West: Borussia Dortmund U23 – RW Ahlen 1/11 Borussia Dortmund U23 - RW Ahlen 2020/2021 Regionalliga West 17.10.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Der Plan der Gäste, defensiv so hartnäckig zu sein wie ein eingewachsener Splitter unterm Fuß, ging keine fünf Minuten auf. Nach einem Eckball Marco Hobers schob Steffen Tigges unbedrängt zum 1:0 (5.) ein. Der frühe Treffer markierte den Auftakt einer extremen Druckphase der Borussen. Gerade mal drei Minuten später lenkte RWA-Torhüter Bernd Schipmann ein Geschoss von Lennard Maloney an den Pfosten. Nach zwölf Minuten klärte Schipmann nochmals in größter Not auf der Linie gegen Dominik Wanner.

Schipmann im Dauereinsatz

Sekunden später aber musste er die Kugel bereits zum zweiten Mal aus dem Netz fischen, weil Raimond Tachie nicht am 2:0 (13.) gehindert wurde. Auch beim 0:3 (19.) aus Ahlener Sicht war die Defensive der Gäste allenfalls auf dem Papier existent – einen Eckball von Taylan Duman drückte Maximilian Hippe über die Linie. Wegbereiter des 4:0 (22.) war dann wiederum Rene Lindner, der Alaa Bakir im Strafraum zu Fall brachte.

Den fälligen Elfmeter verwandelte Taylan Duman sicher. RWA-Trainer Björn Mehnert hatte genug. Er wechselte gleich dreifach, krempelte die Viererkette um. Er nahm Koray Kacinoglu, Rene Lindner und Giuliano Nieddu vom Feld, brachte dafür Bennet Eickhoff, Romario Wiesweg und Mike Pihl.

Nun kehrte zumindest etwas Ruhe ein, was aber auch daran lag, dass die Schwarz-Gelben den Fuß etwas vom Gas nahmen. Schließlich verboten sich schon jetzt ernsthafte Zweifel am Ausgang der Partie.

Schadensbegrenzung nach der Halbzeit

Immerhin sendete Paolo Maiella per Drehschuss (26.) neben das Gehäuse ein offensives Lebenszeichen der Gäste. Die mussten in der 31. Minute auch noch das 0:5 hinnehmen. Zwar klärte Bernd Schipmann einen strammen Schuss von Lennard Maloney per Flugeinlage, doch beim Nachschuss fackelte Taylan Duman nicht und traf unhaltbar zum 5:0 für die Hausherren. Dass es vor der Pause nicht fürs halbe Dutzend reichte, lag einzig und allein an der Schludrigkeit von Dominik Wanner (43.) der eine Hereingabe von Steffen Tiges übers Tor setzte.

In der zweiten Hälfte sollten sich die Kräfteverhältnisse nicht entscheidend verschieben. Dass Björn Mehnert nun auch noch Matthias Tietz in die letzte Linie beorderte und aus einer Vierer- eine Fünferkette machte, zeugte vom Ahlener Ansatz für die zweiten 45 Minuten, bei dem es einzig und allein um Schadensbegrenzung ging. Schadlos blieben die Gäste trotzdem nicht. Steffen Tigges erhöhte in der 51. Minute bereits auf 6:0. In der 65. Minute dann einer der wenigen konstruktiven Ahlener Angriffe, als Romario Wiesweg Arda Nebi bediente, der aber an BVB-Keeper Stefan Drljaca scheiterte. Die Gastgeber drosselten nun merklich das Tempo und die Ahlener schienen nicht böse darüber. So blieb es beim 6:0.

„Entscheidend ist auf’m Platz.“ Am Samstag in Dortmund hielt sich nur eine Mannschaft durchgehend an diese Botschaft. Es war nicht die aus Ahlen.