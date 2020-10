Helle Aufregung herrschte bei der Ahlener SG am Freitag, weil sie aufgrund der neu in Kraft getretenen Corona-Schutzverordnung die Anzahl ihrer Zuschauer für das Heimspiel gegen LIT 1912 von 300 auf 100 reduzieren musste. Den ganzen Aufwand hätte sie sich sparen können. Denn am späten Samstagnachmittag wurde die Drittliga-Partie wegen eines Corona-Falls beim Gäste-Team kurzfristig abgesagt.