Das teilte Peter Wiethaup am Mittwochmittag mit. Der Vorsitzende des Fußballkreises Beckum begründete den Schritt mit Vorsicht. Die Corona-Fallzahlen seien seit dem Wochenende nicht besser, sondern sogar schlechter geworden. Angesichts dessen will Wiethaup lieber auf Nummer sicher gehen. Zudem sei das Vorgehen nur konsequent: „Wir würden uns ja lächerlich machen, wenn wir Sonntag alles in der Meisterschaft absagen und Donnerstag dann im Pokal spielen lassen“, so Wiethaup.

Der ist zugleich Vorsitzender von Westfalia Vorhelm ist. Der A-Ligist hätte ohne die Absage am Donnerstagabend gegen den direkten Nachbarn SV Neubeckum spielen müssen. Dort stieß das Vorgehen aber offenbar ebenso auf Verständnis wie bei den anderen sechs Vereinen, die betroffen sind. Wann die Partien nachgeholt werden, ist noch nicht klar und natürlich von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig.

Wochenend-Spiele stehen noch auf der Kippe

Über die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wird sich Wiethaup am Donnerstagabend wohl auch mit seinen Kreisvorsitzenden-Kollegen aus dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen austauschen. Dann ist eine Videokonferenz angesetzt. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dabei auch über die derzeitige Situation sprechen werden und wie sie zu handhaben ist“, sagt der Fußball-Funktionär, der sich ein möglichst gemeinsames Vorgehen wünscht. „Am besten ist, wir kommen zu einheitlichen Regeln und stellen damit alle Fußballkreise auf die gleichen Füße“, so Wiethaup. Ob am kommenden Wochenende nun auch der Meisterschaftsbetrieb im Fußballkreis Beckum ausgesetzt wird, ist noch nicht ausgemacht. Zumindest ist es aber für die Ahlener Vereine mehr als wahrscheinlich.