Remis zwischen RW Ahlen und dem SV Lippstadt

RW Ahlen hat die Englische Woche mit dem zweiten Heim-Remis in Folge beendet. Gegen den SV Lippstadt 08 kam der Regionalligist nicht über ein 1:1 hinaus.

Es war der Begegnung anzumerken, dass hier zwei Teams auf der Wiese standen, die Fußball in erster Linie arbeiten. In diesem Sinne war das Kreieren von Torchancen auch harte Arbeit.

Zerfahrene erste Hälfte

In der 17. Minute wäre sie aus Ahlener Sicht beinahe von Erfolg gekrönt gewesen. Doch einer möglichen Führung stellte sich Christopher Balkenhoff in den Weg. Arda Nebi war nach einem Steilpass Luca Steinfeldts seinem Beschatter Kai-Bastian Evers enteilt und frei vor Lippstadts Torwart aufgetaucht, doch seinen Schuss traf Balkenhoff. Die beste Gelegenheit für die Gäste gab es derweil nach 24 Minuten. Mohamed El Bouazzati foulte direkt vor dem Strafraum Kai-Bastian Evers. Den fälligen Freistoß von Gerrit Kaiser wiederum entschärfte RWA-Keeper Bernd Schipmann.

Fußball-Regionalliga West: RW Ahlen – SV Lippstadt 08 1:1 1/42 RW Ahlen - SV Lippstadt 08 11. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 24.10.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Nach einer zerfahrenen, von Fehlern auf beiden Seiten geprägten Partie ging es torlos in die Kabinen. Doch schon kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gäste durch Gerrit Kaiser mit 1:0 (49.) in Führung, das die Ahlener nicht verhindern konnten. Mit einem Schuss aus 20 Metern deutete Mike Pihl (64.) an, dagegenhalten zu wollen. Und tatsächlich kamen die Gastgeber in der 69. Minute zum Ausgleich. Nach einem Eckball des engagierten Jan Holldack bereitete Romario Wiesweg per Kopf vor und Bennet Eickhoff drückte die Kugel ebenfalls per Kopf zum 1:1 über die Linie.

Mehr Tore fielen nicht, da für Mike Pihl (73./81.) mit zwei Schüssen bei Torwart Christopher Balkenhoff jeweils Endstation war und auf der Gegenseite auch Anton Heinz (71./75.) bei zwei Freistößen kein Glück hatte bzw. von Bernd Schipmann pariert wurde.

So blieb es beim 1:1. Eine Punkteteilung, die den Lippstädtern weitaus besser schmecken dürfte als den Ahlenern. Sie stehen mit sechs Punkten nach zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.