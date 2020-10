Die Ahlener SG musste mit leeren Händen die Heimreise aus Bremen antreten. Beim ATSV Habenhausen kassierte sie eine 32:28 (15:14)-Niederlage.

Dabei bewegte sich die Mannschaft von Sascha Bertow über weite Strecken auf Augenhöhe. Im ersten Durchgang gab sie sogar den Ton an. Sie ging zunächst mit 3:1 (6.) in Führung. Die Ahlener waren präsent und druckvoll, lagen auch beim 7:4 (12.) und 10:6 (18.) vorne. Bis zum 13:10 (26.) lief es richtig rund für die Gäste. In den letzten Minuten vor der Halbzeit gelang es dem ATSV allerdings, bis zum 15:14-Anschlusstreffer zu verkürzen.

Nach der Pause verschoben sich dann die Kräfteverhältnisse zugunsten der Norddeutschen. Binnen zwei Minuten übernahmen sie per Drei-Tore-Lauf zum 17:15 (32.) das Kommando. Beim Stand von 19:16 (37.) schritt denn auch ASG-Trainer Sascha Bertow mit einer Auszeit ein. Doch Habenhausen blieb dran, gab über 22:18 (39.), 24:21 (47.), 27:23 (51.), 28:25 (53.) und 31:27 (57.) weiter den Ton an. Letztlich setzten sich die Gastgeber aus Bremen mit 32:28 durch. Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) empfängt die Ahlener SG in der Friedrich-Ebert-Halle den TuS Spenge. Dessen Partie bei LIT 1912 II wurde am Wochenende verlegt.