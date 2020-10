Wieder reicht in Alverskirchen eine Ahlener Führung nicht

Ahlen -

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt in letzter Zeit RW Ahlens Trainer Marco Beyer. Das Auswärtsspiel bei der DJK RW Alverskirchen bildete da keine Ausnahme. Seine Bezirksliga-Fußballerinnen gingen erneut früh in Führung, doch am Ende verloren sie mit 1:2.